El WiFi es una de las conexiones más importantes en hogares, centros educativos y de trabajo, y hasta en espacios públicos como restaurantes, bibliotecas, recintos de espectáculos, etcétera. Pero seguro no sabías que cuenta con un límite de dispositivos conectados.

Conocer esa cantidad máxima es clave para disfrutar una navegación óptima en Internet, al mismo tiempo que puede ayudarte a saber si alguien ajeno lo está utilizando. En Techbit te explicamos cómo.

Conectar más dispositivos de los permitidos al WiFi es una práctica que debes evitar. Foto: Unsplash

Leer también Lyria 3 llega Gemini para que puedas crear música con IA

¿Cuál es la cantidad máxima de dispositivos que puedes conectar al WiFi?

Empresas especializadas en conectividad inalámbrica como EnGenius afirman que los routers modernos están diseñados para brindar señal de WiFi a cerca de 250 dispositivos, de manera simultánea.

Sin embargo, esta misma empresa indica que no es apropiado llegar al límite de conectividad. En caso de hacerlo, la banda ancha del módem podría sufrir una señal deficiente, lo que a su vez provoca problemas de conectividad y navegación.

Entre los dispositivos que admiten una conexión WiFi se encuentran:

Celulares

Tablets

Computadoras

Electrodomésticos y televisores inteligentes

Cámaras de vigilancia

Asistentes virtuales

Sistemas de seguridad

¿Cómo saber qué cantidad de dispositivos conectados admite tu WiFi?

Si quieres saber cuál es la cantidad máxima de dispositivos que admite tu red WiFi, primero debes contemplar la velocidad del Internet. Este parámetro determina su capacidad de navegación conforme a los aparatos conectados, por ejemplo:

20 y 30 Megas: Dichas velocidades permiten una navegación básica en Internet y redes sociales; funcione bien con hasta 5 dispositivos simultáneos, pero se recomienda mantener un límite de 4.

50 Megas: A partir de esta velocidad el streaming es más rápido; admite hasta 10 dispositivos simultáneos, pero lo ideal es que solo hayan 6.

100 Megas: Con esta velocidad se pueden conectar hasta 20 dispositivos; sin embargo, para que el Internet sea más rápido no debe haber más de 10 simultáneos.

150 y 200 Megas: Permite conectar un límite de 30 dispositivos; aunque como límite se recomiendan 25 simultáneos.

300 y 500 Megas: Estas velocidades admiten hasta 30 dispositivos conectados de manera simultánea.

Entre más dispositivos conectados tengas a tu WiFi, más banda ancha consumirán y ralentizarán el Internet. Foto: Unsplash

¿Cómo saber cuántos dispositivos están conectados al WiFi?

Si percibes que tu Internet está lento o simplemente quieres averiguar cuántos dispositivos están conectados, realiza lo siguiente:

Abre el navegador y escribe la dirección IP de tu router, misma que puedes consultar en la etiqueta posterior.

Inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña del router, que vienen en la misma etiqueta.

Dentro del panel del WiFi, da clic en “Dispositivos conectados”.

Revisa la lista y bloquea los dispositivos que no reconozcas.

Con este procedimiento tendrás un mayor control en el uso del WiFi. ¿Ya lo conocías?

Leer también ¡Llega el nuevo Google Pixel 10a! Características y disponibilidad

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters