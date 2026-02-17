Más Información

Seguramente te ha pasado más de una vez que desbloqueas tu , abres los mensajes de texto o tu correo y notas que recibiste un link con alguna promoción, premio o una encuesta. Pues esta es una de las principales estrategias de los ciberdelincuentes para robar tus datos personales y financieros.

Debido a la cantidad de contenido fraudulento que circula en Internet, Malwarebytes, software de ciberseguridad que detecta y elimina diferentes amenazas, se ha asociado con ChatGPT para verificar correos, mensajes, números de teléfono y enlaces sospechosos.

En te contamos cómo funciona.

¿Cómo vincular Malwarebytes con ChatGPT?

Con esta alianza, las funciones de Malwarebytes se ejecutan dentro de , por lo que no es necesario que descargues otra aplicación. Así que si quieres conectar la herramienta para prevenir estafas en línea, realiza los siguientes pasos:

  • Abre ChatGPT.
  • Ve a "Configuración".
  • Abre las aplicaciones y selecciona “Explorar aplicaciones”.
  • Busca “Malwarebytes”.
  • Selecciona “Conectar Malwarebytes”.

Una vez que esté conectado, puedes pedirle que compruebe la veracidad de cualquier correo o mensaje.

Basta con pegar el enlace del que sospechas y darle la instrucción a ChatGPT, por ejemplo: “Malwarebytes ¿esto es una estafa?”. En seguida, recibirás la respuesta.

Así de sencillo analizará y escaneará, en su base de datos, si hay reportes de actividad fraudulenta asociada al mensaje, link, número de celular o dominio. Sin duda, esta herramienta reduce la vulnerabilidad de los usuarios.

Importante: Malwarebytes ya está disponible para todos los usuarios de ChatGPT, tanto en la versión gratuita, Plus, Go, o Pro.

Con esta alianza, millones de usuarios de ChatGPT pueden reportar fraudes. Foto: Chat GPT
Con esta alianza, millones de usuarios de ChatGPT pueden reportar fraudes. Foto: Chat GPT

¿Qué otras aplicaciones se pueden vincular con ChatGPT?

Desde octubre de 2025, OpenAI presentó una nueva generación de aplicaciones vinculables con su asistente de .

Además de Malwarebytes, puedes sacarle el máximo provecho a ChatGPT con herramientas adicionales de diseño, productividad y hasta para planear viajes:

  • Adobe Acrobat, Express y Photoshop.
  • Booking.com.
  • Canva.
  • Coursera.
  • Figma.
  • Expedia.
  • Spotify.
  • Apple Music.
  • Zillow.

Las anteriores aplicaciones y plataformas se adaptan a la cuenta del usuario y son de gran utilidad para realizar diferentes actividades o potenciarlas. ¿Ya las conocías?

