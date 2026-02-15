Seguramente te ha pasado que eliminas mensajes o archivos de WhatsApp, por equivocación o simplemente porque el almacenamiento se está agotando, y te arrepientes.

Por fortuna, la app de Meta cuenta con una herramienta para recuperarlos. En Techbit cuál es y cómo activarla para que recuperes esos chats que borraste sin pensarlo.

Antes de borrar un chat de WhatsApp, revisa y respalda los archivos que creas necesarios. Foto: Unsplash

Leer también Gadgets para crear un ambiente romántico en San Valentín

¿A dónde se van los archivos eliminados de WhatsApp?

Los archivos borrados de WhatsApp (incluyendo fotos, videos o documentos) por lo regular se guardan temporalmente en la carpeta "Media" de Android y en "Recientes" de iPhone.

En los dispositivos de Apple, se guardan sólo si tienes la configuración activada; de lo contrario, al eliminarlos desaparecen de manera definitiva y la única vía para recuperarlos es mediante una copia de seguridad.

Hay que recordar que esta aplicación de mensajería no tiene una "papelera", pero sí ofrece la posibilidad de recuperar los mensajes, archivos y chats eliminados que hayan tenido un respaldo previo.

Y precisamente, las copias de seguridad son respaldos que se hacen en la nube (iCloud o Drive), así que como tal no ocupan el espacio de almacenamiento de la aplicación ni del celular.

En iPhone, si tienes activa la copia de seguridad en la nube y eliminas un archivo del álbum de WhatsApp, ahí mismo se guarda temporalmente y se elimina en automático 30 días después.

Tanto en iOS como en Android, la manera más segura de recuperar los archivos eliminados es con las copias de seguridad. Si quieres revisar si está activa o configurarla, realiza lo siguiente:

Ve "Ajustes"

Entra en "Chats"

Selecciona "Copia de seguridad"

Toca "Guardar"

Establece la frecuencia de la copia de seguridad, por ejemplo, semanal o mensual.

Ahora bien, para restablecer los archivos eliminados en tu cuenta de WhatsApp, ya sea porque cambiaste de dispositivo o necesitas recuperar un archivo con emergencia, haz esto:

Si tienes activa la copia de seguridad, desinstala y vuelve a instalar WhatsApp .

. Da clic en “Restaurar” y verifica tu número si tienes un Android; o introduce tu Apple ID si tienes un iPhone.

Por último, cuando la sincronización haya terminado, da clic en “Siguiente”.

En seguida, los archivos respaldados que hayas tenido hasta ese momento, volverán a aparecer en tu cuenta.

WhatsApp no cuenta con una papelería de archivos borrados. Foto: Pixabay

¿Por qué se recomienda borrar los archivos inservibles de WhatsApp?

Cuando la memoria de WhatsApp se llena de archivos, comienza a fallar y también se desactivan ciertas funciones como capturar videos o tomar fotos desde la cámara de la app, ya no se admiten más descargas, guardar nuevos contactos, etcétera.

Por lo anterior, se recomienda eliminar de manera periódica los documentos, fotos, videos y el resto de archivos que ya no sean necesarios. También se aconseja borrar los contactos antiguos por razones de seguridad.

Leer también Cómo usar el nuevo asistente de IA de TikTok

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters