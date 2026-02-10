TikTok, la plataforma china de videos cortos más famosa de los últimos años, sorprendió al mundo con la incursión de su nuevo asistente de Inteligencia Artificial, que permite realizar preguntas, descubrir contenido, recibir recomendaciones e incluso editar imágenes.

Su nombre es TikTok Tako. Si quieres aprender a utilizarlo, aquí en Techbit te lo explicamos paso a paso.

El nuevo asistente de IA de TikTok ha generado opiniones mixtas en la plataforma. Foto: Unsplash

¿Cómo funciona el chatbot TikTok Tako?

TikTok Tako es un asistente de IA que, de manera oficial, fue presentado a mediados de 2023. Y actualmente, algunos usuarios de iOS y Android han reportado que ya lo tienen disponible.

Gracias a ello se sabe que es muy sencillo de utilizar:

Abre TikTok .

. Ve al buscador.

Oprime el botón inferior que aparece en la esquina derecha y que dice "Preguntarle a la IA".

Una vez seleccionado, se desplegará el chat con Tako. Dentro de la conversación, el chatbot te sugerirá recomendaciones de temas para buscar o de búsquedas que puedan interesarte. Tú también le puedes preguntar algo en particular.

Recuerda que, al igual que sucede con otras funciones, esta novedad en la app china llegará de manera gradual. Así que no te desesperes si aún no la ves en tu cuenta.

Importante: El asistente de IA de TikTok se debe utilizar bajo responsabilidad del usuario, por lo que debes consultar las políticas del servicio antes de iniciar la conversación.

"Eres responsable del contenido que subes y generas con Tako, y solo debes subir imágenes que tengas derecho a proporcionarle a Tako", advierte.

TikTok Tako. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo editar fotos con el chatbot TikTok Tako?

Otra actividad que se puede realizar con el chatbot TikTok Tako, es editar imágenes. Y es que cuenta con herramientas de edición como estilo, mejora de colores, ajuste de brillo, filtros o cualquier indicación que le des.

Dicha herramienta se encuentra en el mismo chat, sólo que dentro de un botón con la leyenda "Editar imagen". Luego de oprimirlo, deberás cargar una foto y escribirle la instrucción al asistente de IA.

En cuestión de segundos, el chatbot mostrará varios resultados y tú debes elegir el que te guste más. Recuerda que necesitas ser lo más descriptivo posible para que corresponda a la edición que deseas.

TikTok Tako. Foto: Captura de pantalla

TikTok Tako es una función que se encuentra en pruebas, aunque millones de usuarios ya se encuentran usándola y compartiendo sus impresiones. ¿Ya lo conocías?

