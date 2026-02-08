Cada fabricante de celular implementa funciones únicas en sus dispositivos para hacerlos destacar en el mercado. Samsung no se queda atrás en este objetivo, pues algunos de sus modelos recientes cuentan con herramientas únicas.

Entre las funciones exclusivas de la marca surcoreana ahondan en patrones de seguridad avanzada, operaciones con inteligencia artificial y una edición más clara de audio y video.

Si tienes un celula de esta marca o estabas pensando en comprar uno, aquí te compartimos todas sus funciones exclusivas.

Algunas de las funciones sobresalientes de Samsung funcionan con Galaxy AI, el sistema de IA de la marca. Foto: Samsung

¿Qué funciones exclusivas tienen los celulares Samsung?

Samsung es una marca que constantemente lanza actualizaciones con funciones útiles para la vida diaria de los usuarios. Por ejemplo, gracias a su ecosistema One UI, este fabricante ha implementado herramientas de IA en los modelos más recientes.

Pero eso no es todo. Las funciones que hoy te presentaremos ya se encuentran disponibles en las series S22, S23, S24, S25, Fold 5, Fold 6, entre otras:

SmartThings

Se trata de una interfaz con Inteligencia Artificial que, desde el celular, ayuda al usuario a controlar dispositivos del hogar como televisores inteligentes, focos, electrodomésticos, aire acondicionado, cámaras de seguridad, etcétera.

Sin embargo, para utilizarla es importante que los electrodomésticos y demás aparatos sean de la marca o pertenezcan a otras compañías compatibles como Philips.

Si quieres verificar si tus dispositivos la tienen integrada, debes iniciar sesión en SmartThings y leer detenidamente la información de la pantalla.

Transcript Assist

Esta segunda función de Samsung viene integrada en la Grabadora de voz y en la aplicación de Notas. Con ella es posible transcribir grabaciones para obtener resúmenes eficientes, así que es ideal para actividades de estudio o trabajo.

Otro beneficio es que el asistente Galaxy AI de dichos celulares incluso puede sugerir recordatorios y horarios dependiendo del contenido de la grabación, por si en ellas hay citas o eventos importantes.

Now Brief

Ofrece un resumen personalizado de las apps favoritas del usuario en la pantalla de bloqueo. Asimismo, proporciona información clave como actualizaciones meteorológicas, eventos programados en la agenda del dispositivo, patrones de sueño, recordatorios, etcétera.

Los resúmenes se actualizan constantemente; para activarlos, se debe entrar a "Ajustes", presionar “Galaxy IA”, luego “Now Brief” y finalmente “Contenido para incluir”. Aquí es necesario elegir el contenido que se te mostrará en la pantalla de bloqueo.

Photo Assist

Este asistente de edición cuenta con funciones de Inteligencia Artificial para eliminar objetos, mover personas, cambiar el tamaño y rellenar fondos en las fotos.

Se activa desde la opción “Asistente fotográfico” en los "Ajustes" de Galaxy AI.

Audio Eraser

Se trata de otra función avanzada que ayuda a eliminar el ruido no deseado pero en los vídeos, como cuando vas en la calle y al grabar se cuelan incidentales, o cuando estás en un lugar público y hay personas hablando a tu alrededor.

De acuerdo con el portal del fabricante, dicha herramienta asegura una calidad de sonido cristalina, lo que quiere decir que es limpio y con calidad de reproducción.

Samsung Pass

El Samsung Pass sirve para configurar el acceso seguro a las apps y archivos del celular mediante la autenticación biométrica, por ejemplo, usa la huella dactilar y el identificador facial. Con ellos ya no tienes que estar batallando con recordar las contraseñas.

Con SmartThings de Samsung puedes controlar tus dispositivos desde el celular o vía remota. Foto: Samsung

¿Qué lanzamientos tiene Samsung este 2026?

Las funciones de Samsung que hoy te presentamos no son lo único novedoso del fabricante. Durante el primer trimestre de 2026, la marca presentará su Galaxy S26 durante el evento Galaxy Unpacked, que llegará con sorpresas tecnológicos a la palma de los usuarios.

