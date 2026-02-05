Vivimos en una era donde el acceso a la tecnología nos facilita la vida en diversos aspectos; pero precisamente, por la cantidad de información que almacenamos en un aparato como el celular, quedamos expuestos a estafas y otros ciberdelitos.

A través de diferentes medios como las llamadas y mensajes, los delincuentes buscan robar datos personales y bancarios. Por eso, en Techbit te decimos cuáles son los prefijos que nunca debes contestar.

Los prefijos internacionales pueden ser una señal de estafa. Foto: Pexels

¿Cuáles son los prefijos de celular más peligrosos?

Los prefijos que suelen estar asociados a estafas y fraudes, en su mayoría, son de países extranjeros. Al ser difíciles de identificar, las víctimas caen con facilidad y contestan los mensajes o devuelven las llamadas.

En ese momento, los estafadores aprovechan para robar la información personal y financiera de la víctima a base de engaños, ofertas falsas de empleo, usurpando la identidad de un ser querido o cualquier otro acto que los ponga en una situación vulnerable.

Por lo anterior, una manera de protegerse es identificando los prefijos asociados a estafas y fraudes. ¿Cómo? Revisando portales que condensan reportes hechos por los mismos usuarios como Truecaller, Tellows y Verificamex.

Según los reportes en este tipo de sitios online, los prefijos que no debes contestar nunca son:

225: Costa de Marfil

233: Ghana

234: Nigeria

353: Albania

Dichos prefijos ha sido asociados con llamadas de spam e intentos de estafas. Así que si recibes un mensaje o una llamada de ellos, no les contestes.

Y si se muestra insistente, repórtalo y bloquéalo directamente en tu celular.

Recuerda contestar las llamadas y mensajes únicamente de los números que tengas registrados. Foto: Freepik

¿Cómo evitar estafas en llamadas y mensajes?

Ahora que ya conoces por qué debes revisar los prefijos de los números telefónicos que te contactan, es indispensable que tomes ciertas medidas para protegerte de fraudes y estafas electrónicas, por ejemplo:

No contestes números desconocidos: por más que tengas la curiosidad o creas que es alguna oferta de trabajo en el extranjero, ignora por completo estas llamadas.

No devuelvas las llamadas de números desconocidos: en caso de hacerlo, pueden aplicarte costos por larga distancia o acceder a tu información personal.

No entres a enlaces externos: en caso de que te contacten vía SMS, no abras los links que contengan porque pueden llevarte a sitios que parecen legítimos, pero en realidad son fraudulentos.

Bloquea números internacionales: generalmente estos son los números que utilizan los estafadores porque son difíciles de identificar. Primero verifica su origen y, si no tienes un conocido fuera del país, mejor no contestes.

Usa identificadores de llamada: lo incluyen tanto los dispositivos Android como iOS.

Activa el filtro de llamadas anti-spam: actualmente esta función se puede configurar en Android.

En estos tiempos, saber identificar los prefijos de mensajes y llamadas puede hacer más de lo que imaginas por tu seguridad digital.

