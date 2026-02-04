Los avances tecnológicos están redefiniendo el futuro de la educación a un ritmo acelerado. En América Latina, este proceso ha puesto sobre la mesa un desafío central: cerrar la brecha digital sin perder de vista que la tecnología, por sí sola, no garantiza mejores aprendizajes. Su impacto real depende de cómo se integra en el aula y de su capacidad para generar experiencias educativas más inclusivas y participativas.

La brecha digital, un reto persistente en la región

La digitalización tiene el potencial de ampliar el acceso al conocimiento y preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral marcado por la innovación. Sin embargo, en la región persisten desigualdades estructurales en infraestructura tecnológica, capacitación docente y acceso a herramientas digitales.

De acuerdo con estudios académicos, 62.4% de los docentes en América Latina considera que el uso de herramientas digitales incrementa la motivación y participación de los estudiantes. El dato confirma el potencial de la tecnología en el aprendizaje, pero también evidencia la necesidad de soluciones que vayan más allá del acceso a dispositivos y fortalezcan habilidades cognitivas y pensamiento crítico.

Foto: cortesía Epson

Más allá de la pantalla: el valor de la experiencia visual

La manera en que los estudiantes perciben el contenido visual influye directamente en su comprensión y nivel de atención. Un estudio de Radius Research reveló que 58% de los alumnos en aulas con pantallas de 70 pulgadas o menos tiene dificultades para leer el contenido proyectado.

En contextos de presupuestos limitados, este hallazgo resulta clave: la eficacia de la tecnología educativa no depende solo de su presencia, sino de su capacidad para ofrecer experiencias inmersivas y equitativas dentro del aula.

En este escenario, los videoproyectores surgen como una alternativa flexible. Equipos como los desarrollados por Epson permiten proyectar imágenes de más de 100 pulgadas, lo que amplía el campo visual y facilita que todos los estudiantes, sin importar su ubicación, accedan al contenido con claridad. Además, su portabilidad permite compartirlos entre distintos salones, optimizando recursos y ampliando el acceso tecnológico.

Interactividad y colaboración en las aulas del futuro

El reto actual no es solo captar la atención de los estudiantes, sino mantenerla. Investigaciones de la Universidad de California señalan que el promedio de atención humana se ha reducido a 47 segundos, lo que obliga a replantear las dinámicas tradicionales de enseñanza.

En este contexto, las soluciones de proyección interactiva permiten a los alumnos manipular contenidos, realizar anotaciones y participar activamente en tiempo real, fomentando el aprendizaje colaborativo, la creatividad y la resolución de problemas. La posibilidad de proyectar sobre distintas superficies abre nuevas dinámicas pedagógicas centradas en la participación.

Epson y su apuesta por la innovación educativa

Consciente de las distintas realidades económicas de la región, Epson ha impulsado esquemas como la renta de videoproyectores, que permiten a escuelas y universidades incorporar tecnología educativa sin realizar grandes inversiones iniciales.

La compañía busca así ampliar el acceso a soluciones tecnológicas desde la educación básica hasta la superior, con equipos diseñados para reducir costos operativos, simplificar la labor docente y mejorar la experiencia de aprendizaje, bajo criterios de eficiencia energética y confiabilidad.

“La transformación digital en la educación no se trata solo de equipar aulas, sino de elegir herramientas que realmente potencien la interactividad y la colaboración”, señalan desde Epson Latinoamérica.

Foto: cortesía Epson

Una visión regional de largo plazo

El futuro de la educación en América Latina dependerá de la integración entre tecnología, creatividad y propósito social. En ese camino, la visualización inmersiva, la interactividad y la accesibilidad tecnológica se perfilan como elementos clave para reducir la brecha digital y avanzar hacia una educación más equitativa y de calidad.

Epson busca posicionarse como un aliado estratégico en este proceso, apostando por soluciones que combinan innovación, sustentabilidad y visión de largo plazo.