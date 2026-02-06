La llegada de los lentes inteligentes a México ya no es una promesa a futuro, sino una realidad cada vez más accesible. A partir de esta semana, los Ray-Ban Meta (Gen 2), Oakley Meta HSTN y Oakley Meta Vanguard pueden comprarse oficialmente a través de Amazon y Mercado Libre, dos de las plataformas de comercio electrónico más grandes del país, con opciones de meses sin intereses.

Tras su lanzamiento en diciembre, esta expansión en los canales de venta busca acercar la tecnología de Meta a más usuarios interesados en integrar inteligencia artificial, audio y cámara directamente en su día a día, sin depender del smartphone en todo momento.

Ray-Ban Meta y Oakley Meta: precio y disponibilidad en México. Imagen: Meta

Leer también Meta lanza Vibes, su nueva app de videos creados con IA

Lentes que combinan estilo y funciones inteligentes

Los Ray-Ban Meta (Gen 2) apuestan por un diseño clásico que esconde capacidades avanzadas. Entre sus principales mejoras destaca una batería optimizada que ofrece hasta ocho horas de uso mixto con una sola carga, así como grabación de video en 3K Ultra HD, pensada para capturar momentos con mayor nitidez y fluidez. A esto se suman nuevos modos como Hyperlapse y cámara lenta, ideales para quienes buscan crear contenido de forma práctica y espontánea.

Tecnología pensada para el deporte y la acción

En el terreno deportivo, los Oakley Meta Vanguard fueron diseñados para entrenamientos de alta intensidad. Integran una cámara lista para la acción, compatibilidad con aplicaciones de fitness como Garmin y Strava, audio inmersivo y una certificación IP67 que los hace resistentes al agua y al polvo. Sus altavoces de oído abierto —los más potentes incorporados hasta ahora en esta categoría— permiten escuchar claramente incluso en entornos ruidosos o con viento, como al correr o andar en bicicleta.

Por su parte, los Oakley Meta HSTN combinan una estética audaz con funciones inteligentes impulsadas por Meta AI. Pensados tanto para atletas como para entusiastas del deporte, permiten interactuar con el asistente de voz para obtener información en tiempo real. Desde consultar las condiciones del viento antes de un golpe en golf hasta resolver dudas rápidas durante una actividad, la idea es integrar la IA como una aliada del rendimiento.

¿Dónde conseguirlos?

Los tres modelos ya están disponibles en Amazon y Mercado Libre México, ampliando las opciones para quienes buscan adoptar esta nueva generación de wearables inteligentes sin complicaciones.

Leer también ¿Te interesa la ciencia? Así puedes obtener una beca de la UNAM

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters