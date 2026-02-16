Desde el pasado 9 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil en México, ya sea con planes o prepago, con SIM física o eSIM. tiene la obligación de vincular su número de celular con su Clave Única de Registro de Población (CURP) o una identificación oficial equivalente.

Esta medida, aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mediante nuevos lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, ya no es opcional: es un requisito para que tu línea funcione con normalidad.

Con esta iniciativa, las autoridades buscan combatir el anonimato en el uso de teléfonos móviles, que ha sido utilizado para cometer delitos como extorsión, fraude y amenazas. Con esta vinculación, cada línea queda asociada a una persona física o moral, lo que teóricamente facilita la identificación de responsables y desincentiva el uso de dispositivos sin datos verificados.

¿Qué pasa si no vinculo mi celular con mi CURP? Esto debes saber. Imagen: Unsplash

Leer también: Dónde están los archivos eliminados de WhatsApp

¿Qué pasa sino vinculas tu celular a tu CURP?

Si no vinculas tu número con tu CURP dentro del plazo establecido, es decir, antes del 30 de junio de 2026, las operadoras pueden suspender tu servicio. Eso significa que tu teléfono dejará de funcionar para:

Realizar llamadas de voz.

Enviar mensajes de texto.

Usar datos móviles (internet, WhatsApp, apps).

Solo quedarán habilitadas llamadas de emergencia (como 911) y funciones limitadas para trámites con la operadora, hasta que completes la vinculación.

Por otro lado, debes saber que tu número no se borra ni se pierde, solo queda suspendido hasta que completes el registro. Una vez que vinculas tu línea correctamente con tu CURP, el servicio se restablece.

¿Qué pasa si no vinculo mi celular con mi CURP? Esto debes saber. Imagen: Unsplash

En caso de que temas por tu privacidad, debes saber que las operadoras y autoridades sostienen que se trata de un proceso seguro, pero siempre es recomendable verificar los canales oficiales y evitar enlaces o mensajes falsos: muchas estafas se disfrazan de “vinculación obligatoria” para robar datos

Leer también: UAM: Estas son las carreras con mayor demanda

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters