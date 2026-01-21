Desde el año pasado, el posible lanzamiento de un dispositivo inteligente por parte de OpenAI ha generado grandes expectativas. Esto ocurrió luego de que Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, vendiera la startup io a la compañía de inteligencia artificial y se sumara al proyecto para desarrollar un nuevo producto.

Aunque hasta ahora OpenAI ha mantenido en secreto los detalles sobre este dispositivo, Chris Lehane, director de Asuntos Globales de la empresa, a través de Axios aseguró que la compañía está cerca de anunciar su primer producto de hardware durante el segundo semestre del año.

¿Auriculares con IA? OpenAI podría presentar pronto su primer dispositivo. Imagen: Unsplash

¿Cuál será el primer dispositivo de IA que presente OpenAI?

Por el momento, la compañía liderada por Sam Altman ha dado detalles de qué presentará. Sin embargo, algunas filtraciones sugieren que puede tratarse de un par de auriculares que podrían funcionar con un procesador personalizado de 2 nanómetros y ayudaría a gestionar tareas de IA de forma local, en vez de enviar solicitudes a la nube.

A este dispositivo se le asignó el nombre en código de "Sweet Pea" y se dice que tendrá un diseño único a comparación de los auriculares existentes. De acuerdo con la publicación de un medio taiwanés, OpenAI estaba explorando la alianza con Luxshare aunque también podrían inclinarse con Foxconn.

El mismo informe señala que OpenAI espera vender alrededor de 50 millones de unidades durante el primer año de ventas; aunque vale la pena considerar que el mercado de auriculares está acaparado por dispositivos importantes de diferentes marcas como los AirPods de Apple o FreeClip de Huawei.

Por otro lado, un desafío importante que enfrentan es la integración con los sistemas operativos y que su sistema de IA funcione de manera adecuada, ya que recordemos que desde hace unos años atrás, startups han trabajado en en gadgets con inteligencia artificial que no han logrado el éxito esperado como Humane AI Pin.

