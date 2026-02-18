Google ha presentado su equipo más reciente del ecosistema móvil. Se trata del Google Pixel 10a, un dispositivo que destaca por sus funciones de inteligencia artificial (IA) y el set de cámaras fotográficas. Además, a esto se le añade más resistencia, comodidad y estilo.

En Tech Bit te contamos todas las características del nuevo dispositivo de la familia Google Pixel.

Diseño atractivo

Google presentó el nuevo equipo en cuatro colores diferentes: Lavanda, Frambuesa, Gris Niebla y Obsidiana. Una de las cualidades que destaca del Google Pixel 10a además de los colores llamativos, es que no tiene ningún elemento saliente, es decir, la cámara se integra en la parte posterior del celular sin permitiendo que el equipo se apoye en cualquier superficie plana o guardarse en el bolsillo sin que este se atore.

De acuerdo con el gigante tecnológico, este es el dispositivo más duradero hasta la fecha de la serie A, pues cuenta con tecnología Gorilla Glass 7i de Corning que lo protege de rayones y caídas. Además, cuenta con certificación IP68 que resiste el agua y el polvo.

Por otro lado, implementa elementos reciclados como cobalto, cobre, oro y tungsteno; a esto se le añade un marco de aluminio 100% reciclado con un acabado satinado y un panel compuesto por 81% de plástico reciclado. Estas características no se separan de los detalles característicos de otros modelos Pixel.

En cuanto a su pantalla, encontramos una de 6.3 pulgadas con mayor claridad y luminosidad (11% más que el Google Pixel 9a).

Set fotográfico completo

Las cámaras también llaman la atención de la nueva serie Pixel 10a. Primero, encontramos una cámara dual de 48 MP con una cámara ultra gran angular de 13 MP. Estos lentes, según Google, brindan detalles nítidos incluso con poca luz.

Además, como era de esperarse, Google agrega la potencia de su IA, Gemini, incluso en su cámara. Con ello obtenemos:

Toma perfecta automática.

Asistente de cámara que orienta la composición y encuadre de las tomas.

Un editor mágico que transforma tus imágenes gracias a la IA generativa.

La opción de “Agregame” permite fotos grupales sin que nadie quede fuera gracias a la IA.

Potencia y autonomía al máximo

La integración de la IA es impulsada por el procesador Google Tensor G4 y 8 GB de memoria RAM. Con estas características, la potencia de Gemini Live y Gemini integrado a las aplicaciones de Google, permiten que las conversaciones sean más naturales y que las tareas se realicen de forma más rápida.

¡Llega el nuevo Google Pixel 10a! Características y disponibilidad. Imagen: cortesía

Por otro lado, el Google Pixel 10a viene con Android 16 y su interfaz Material 3 Expressive que llena de efectos el fondo de pantalla y permite una personalización de los elementos del dispositivo.

Además, este dispositivo podrá encontrarse en dos versiones: de 128 GB y 256 GB.

¿Cuándo llegará el Google Pixel 10a a México?

De acuerdo con la compañía, el Google Pixel 10a llegará a partir de marzo en el país. Por el momento no especificó la fecha exacta ni cuánto será el precio del equipo.

