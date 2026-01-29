Más Información
Primer Simulacro 2026: ¿Qué hacer y cómo prepararte en caso de sismo en CDMX?; conoce las medidas de prevención
[Publicidad]
La inteligencia artificial ahora ayudará a ciclistas y peatones a moverse con libertad y seguridad por la ciudad. Esta mañana, Google ha anunciado que Gemini llega a Google Maps para que los usuarios que disfruten andar en bicicleta o caminar, no tengan ningún problema.
Básicamente, Gemini se convertirá en un guía inteligente al que puedes hacerle preguntas respecto al lugar en donde estás. La opción de activar la IA de Google, solo estaba disponible para conductores, pero ahora se expande a más usuarios que transiten por las calles.
En Tech Bit te contamos cómo puedes activarla en tu dispositivo y cómo funciona.
Leer también Venta irregular de chips "activados": ¿por qué no debes comprarlos?
¿Cómo funciona Gemini para ciclistas y peatones?
Si caminas por la ciudad, puedes usar Gemini haciéndole preguntas sobre los lugares en donde estás, por ejemplo: "¿en dónde estás?" "¿Cuáles son los restaurantes mejor calificados cerca de aquí?" Para este punto, Gemini te recomendará opciones en tu ruta según la información que brinde Google Maps.
Lo mismo ocurre si andas en bicicleta, puedes hacerle preguntas a la IA de Google e incluso pedirle tareas como "Envía un mensaje de texto a Laura diciendo que llegaré 10 minutos tarde", con ello Gemini enviará el mensaje sin tener que distraerte.
¿Cómo activar Gemini en Google Maps?
Gemini en Google Maps ya está disponible en dispositivos iOS, mientras que en Android se está implementando de manera gradual. La función aparecerá una vez que entres a Google Maps.
Leer también ChatGPT te ayuda en tus clases con su nuevo traductor
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]