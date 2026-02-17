ChatGPT se ha convertido en el acompañante esencial de miles de usuarios. El chatbot siempre puede ayudarte a responder dudas, investigar información, darte ideas y más.

Sin embargo, cada conversación que tienes con la IA de OpenAI se almacena (si es que así tienes activada la función), por lo que en algún momento puedes tener un historial gigante con todas las conversaciones que tienes con la IA.

Aunque la plataforma no cuenta con un botón visible que te permita eliminar todo, sí existen formas de eliminar el historial, pero sí hay una forma de lograr borrar las conversaciones aunque sea una a una.

Cómo borrar todas tus conversaciones de ChatGPT. Imagen: OpenAI

Leer también: ¿Qué pasa si no vinculo mi celular con mi CURP? Esto debes saber

¿Cómo eliminar las conversaciones de ChatGPT?

Para eliminar las conversaciones de ChatGPT, deberás seguir estos pasos:

Ingresa a ChatGPT .

. Da clic en el símbolo de las dos líneas de la esquina superior izquierda.

Ahí aparecerá tu historial de conversaciones . Mantén presionada la que desees eliminar.

. Mantén presionada la que desees eliminar. Aparecerá el ícono de "Eliminar", da clic ahí.

Confirma que deseas eliminar la conversación.

En caso de que las conversaciones las quieras eliminar desde la versión web de ChatGPT, el proceso puede variar ligeramente, aunque todo lo encuentras en el historial de conversaciones y de igual forma puedes ir eliminando una en una.

¿Cómo evitar que las conversaciones se sigan almacenando?

Para que las conversaciones que tienes con ChatGPT no se guarden de forma automática, puedes desactivar el historial siguiendo estos pasos:

Ingresa a tu perfil.

Da clic en "Configuración".

Busca la sección de "Privacidad o Historial".

Desactiva la opción que permite guardar las conversaciones.

Al realizar estas acciones, los chats que mantienes con la inteligencia artificial dejarán de almacenarse de forma automática y así no tendrás miles de conversaciones almacenadas en ChatGPT.

Leer también: ¿Qué carreras puedes estudiar en la nueva Universidad de las Artes?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters