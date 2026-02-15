De manera periódica, las plataformas de streaming integran a su catálogo contenidos más variados y Samsung TV Plus es la prueba. Este servicio gratuito, integrado en televisores inteligentes de la marca, tiene importantes novedades para los fans de los k-dramas.

Si eres uno de ellos y quieres saber de qué se trata, sigue leyendo porque en Techbit te contamos los detalles.

Samsung TV Plus es un servicio gratuito pero contiene publicidad. Foto: Samsung

¿En qué canales de Samsung TV Plus se pueden ver k-dramas?

Samsung TV Plus, el servicio de streaming de la marca surcoreana, cuenta con más de 120 canales gratuitos, en los que es posible sintonizar una variedad de series, películas, novelas y noticias gratis, pero con publicidad.

En México, durante 2025, esta compañía estrenó canales dedicados a k-dramas, aptos para los amantes del entretenimiento y la cultura del país asiático.

Se trata del canal Series K Drama (2424) y Series K Comedia Romántica (2425), que ya pueden sintonizarse al tener habilitada esta plataforma de streaming en la televisión inteligente.

¿Qué otros canales tiene Samsung TV Plus?

Actualmente, los canales que Samsung TV Plus ofrece en México son de televisión abierta y otros dedicados a contenido deportivo, documental, noticioso, ecológico, etcétera.

A continuación, te dejamos algunas categorías y canales principales:

Televisión Abierta: Azteca Internacional (219), Imagen TV+ (2021), Canal 6 CDMX (2024) y Estrella TV (2031)

Novelas: ViX Novelas de Oro (2094), Novelas de Romance (2098) y Corazón (2104)

Reality: Sony One Competencias (2107) y Pluto TV Competencias (2113)

Entretenimiento: Canal ViX (2116), Canal Claro (2117) y Clic (2050)

Estilo de vida: Saborear TV (2173), Tastemade Viajes (2190) y Turistik (2200)

Ambiance: Ocean Vibes (2202) y Lux Paradise (2204)

Naturaleza: Bajo las olas (2222), Curiosity Explora (2224) y AstroCiencia (2226)

Infantil: El Reino Infantil (2241), TAYO+, (2224) y Nick Clásico (2270)

Geek: Pokémon (202) y Naruto (2286)

Deportes: Claro Sports (2001), Azteca Deportes (2328), Motorvision (2348)

Desde Corea: K Drama+ (2423), New K-Movies (2427) y New Kpop (2430)

Música: Hits mexicanos (2442) y FreeTV Hits (2452)

Películas: Cine de Oro (2661), CinEspanto (2709) y Netmovies (2730)

Samsung TV Plus esta disponible también en celulares y tabletas. Foto: Samsung

¿Cómo obtener Samsung TV?

Si quieres disfrutar los canales de k-dramas y el resto de contenido, primero necesitas obtener este servicio de streaming gratuito de Samsung.

Samsung TV Plus debe aparecer por default en la televisor inteligente ya que, de acuerdo con la compañía, la plataforma se encuentra preinstalada en todos los modelos posteriores de 2018.

Pero si no lo encuentras en tu Smart TV, prueba lo siguiente para acceder el contenido:

Presiona el botón "Inicio" de tu control remoto y escribe "Samsung TV Plus" en la barra de búsqueda.

Selecciona la aplicación y dirígete a “Instalar”.

Finalmente, añade la app al panel principal con el botón "Agregar a la página de inicio" y listo.

Recuerda que también puedes descargar esta plataforma de streaming en tu celular o tablet; lo único que necesitas es contar con una versión Android superior a 8 y entrar a Galaxy Store para descargar la app oficial.

Ahora tienes una razón más para tumbarte en el sofá y hacer maratones de k-dramas.

