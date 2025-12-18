Actualmente, el streaming es uno de los principales hábitos que la población mundial ha adoptado en su vida; por ello, grandes compañías como Samsung han ofrecido televisores con canales y contenido variado con la intención de satisfacer a sus usuarios.

Un ejemplo de esto es Samsung TV Plus, que es uno de los servicios de televisión online que la compañía asiática lanzó en 2018 para mantenerse actualizada y consolidar su sistema de streaming.

Este complemento se caracteriza por funcionar bajo el modelo FAST (Free Ad-Supported Streaming Television), lo que significa que su programación es gratuita gracias a los anuncios que contiene.

Y hoy en Tech Bit te contamos qué canales conforman este servicio y cómo puedes activarlos.

El contenido de Samsung TV Plus es gratuito gracias a la publicidad que contiene. Foto. Unsplash

Leer también 5 comandos secretos de Alexa y cómo desbloquearlos

¿Qué canales tiene Samsung TV Plus?

De acuerdo con la empresa coreana, este servicio opera únicamente en televisores de la misma marca, y representa un servicio conveniente para sus clientes, pues a pesar de que cuenta con publicidad, es gratuito y ofrece entretenimiento inmediato sin configuraciones ni registros, pues no necesitas crear una cuenta para acceder a Samsung TV Plus.

Lo único que necesitas para disfrutar de este complemento (además de una pantalla de esta marca) es conexión a Internet, ya que sin ella, los 70 canales que posee no pueden ser emitidos.

Si tienes curiosidad de saber qué tipo de contenido puedes encontrar en esta televisión online, te dejamos un listado con sus secciones y los principales canales que las conforman:

Televisión Abierta: AZTECA UNO, Azteca Internacional, Imagen TV, Canal 6 CDMX

Noticias: ADN Noticias, N+ en ViX, Milenio Televisión, Telediario Now

Novelas: ViX Novelas de Oro, Sony One Novelas, Corazón, Novelas Turcas

Reality: Sony One Competencias, Pluto TV Competencias, MasterChef México

Entretenimiento: Canal ViX, Canal Claro, Curiosity Explora International

Estilo de vida: Tastemade en Español, Saborear TV, Ideas en 5 minutos, GoUSA TV

Ambiente: Ocean Vibes, Stingray Naturescape, Luxe Fireplace Vibes

Naturaleza: NatureTime, Naturaleza, Bajo las olas, WeatherSpy

Infantil: BABY SHARK TV, Pocoyo, El Reino Infantil, Nick Clásico

Deportes: Claro Sports, AYM Sports, Motorvision, FIFA+.

Geek: Pokèmon y Naruto

Desde Korea: K-Drama+, NEW K-MOVIES, NEW KPOP, SMTOWN

Música: Exa TV, Teleritmo, Hits Mexicanos, FreeTV Hits.

Humor: ViX JaJaJa, Mr. Bean, FailArmy, Just for Laughs Gags

Series: Pluto TV Series, Free TV Asia, FreeTV Acción, Revry LatinX

Crimen: Crimen ZDF, Todo Crimen, Suspenso Channel, Cops En Español

Películas: Cine de Oro, Canela Clásicos, CinEspanto, Cinépolis Channel

Es necesario contar con conexión a Internet para acceder a Samsung TV Plus. Foto: Samsung

¿Cómo activar los canales de Samsung TV?

Para activar sus canales no es necesario que realices ningún procedimiento, ya que la programación se encuentra lista para ser sintonizada desde el momento en que los usuarios encienden la televisión.

Pero hay una serie de trucos que puedes aplicar para clasificar tus canales preferidos o bloquearlos.

Para administrar/editar canales:

Presiona el botón “Canal" durante tres segundos para acceder a la Lista de canales.

Selecciona “Editar canales" para ingresar a la pantalla de edición de canales.

Si desea eliminar o restaurar un canal, selecciónalo y oprime “Eliminar” para que no se muestre en tu programación.

Si quieres regresar este canal a la TV, haz el mismo proceso pero ahora deberás dar clic en “Restaurar”.

Para bloquear canales:

Desde la pantalla “Editar canales", escoge el canal que desea bloquear .

Presione el botón de bloqueo e ingresa un PIN para limitar el acceso a estos canales.

Los canales bloqueados mostrarán un ícono de candado y solo se podrán sintonizar ingresando el PIN de seguridad.

Puedes desbloquear canales si lo decides.

Para agregar a la lista de favoritos:

En “Editar canales , oprime el botón direccional izquierdo del control remoto y selecciona una lista de favoritos.

Presione el botón direccional derecho del control remoto para seleccionar “Agregar canales”.

Desde la lista de canales, elige los canales que deseas incorporar al listado.

Pulsa "Añadir" para guardar los canales seleccionados en una lista de favoritos y mostrarán un icono de corazón.

seleccionados en una lista de favoritos y mostrarán un icono de corazón. Puedes desmarcar un canal favorito si lo prefieres.

Samsung TV Plus es un servicio completo gracias a su catálogo y gratuidad.

Leer también SEP: fechas y requisitos para estudiar la prepa en línea gratis

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters