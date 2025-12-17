Actualmente hay celulares que suelen cumplir con las características comunes de un equipo; sin embargo, hay celulares que rompen con la estética habitual y genera curiosidad desde el primer momento.

Esto fue lo que me generó el Realme GT8 Pro, el cual cuenta con un módulo de cámaras intercambiables que puedes personalizar al estilo que más te convenga.

Y aunque al principio —después de dos semanas usándolo— esta función me hizo dudar si alguna persona en verdad la necesitaba, se terminó convirtiendo en una actividad de mi día a día.

Realme GT8 Pro: así funciona su cámara con módulos intercambiables. Imagen: realme

Una cámara que no solo funciona para "tomar fotos"

Sin lugar a dudas, en el Realme GT8 Pro no llama primero la atención su cámara y cualidades de las que hablaremos posteriormente, sino que sus módulos intercambiables, los cuales no solo cambian la estética del dispositivo, sino que incluso pueden ajustarse al comportamiento de las fotografías que tomas en el día a día.

Básicamente se trata de una experiencia visual y práctica. Como mencioné anteriormente, al principio dudaba si esta cualidad era algo que usaría comúnmente; sin embargo, al interactuar con este intercambio de módulos sentía el celular más mío e incluso por algún momento era como si tuviera dos celulares distintos en las manos pues con el cambio de módulo la apariencia cambia totalmente.

Además, dicho cambio es fácil ya que el celular cuenta con pequeños tornillos y un desatornillador para realizar el intercambio de módulos.

Realme GT8 Pro: así funciona su cámara con módulos intercambiables. Imagen: realme

Por otro lado, pasando al lado de las cámaras, encontramos una cámara desarrollada junto con RICOH GR con un teleobjetivo de 200 MP Ultra Clarity, un ultra gran angular de 50 MP y una cámara principal de 50 MP. Así como una cámara frontal de 32 MP. Estos módulos nos brindaron resultados bastante favorables.

Rendimiento y autonomía

El Realme GT8 viene potenciado por el Snapdragon 8 Elite Gen 5 con 16 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento. En este sentido, nos dio un rendimiento bastante aceptable para realizar varias actividades al mismo tiempo como abrir conversaciones de WhatsApp, escuchar música, abrir documentos y más.

Por otro lado, cuenta con un batería Titan de 7000 mAH con una carga de 120 W que permitió que el celular se cargará rápidamente en menos de 30 minutos. Por otro lado, la batería también nos duró por varias horas; al final del día rara vez bajo del 30%, porcentaje que nos duraba todavía las primeras horas del siguiente día.

Otras características importantes

Claro, no podemos dejar de hablar de su pantalla AMOLED de 6.79 pulgadas con resolución 2K y tasa de refresco de 144 Hz. La experiencia visual incluso bajo luz fuerte es bastante óptima y sobre todo para consumir contenido del equipo.

Por otro lado, cuenta con lector de huellas debajo de la pantalla para desbloqueos rápidos, conectividad con 5G, y una interfaz realme UI 7.0 basada en Android 16.

Está disponible en color blanco, azul y racing green, este último de la edición especial de Aramco de la Fórmula 1.

Precio y disponibilidad

El Realme GT8 Pro ya está disponible a un precio de 37 mil 998 pesos, mientras que al versión de Aramco tiene un precio de 43 mil 998 pesos. Aunque es posible que por lanzamiento encuentres el equipo a un precio menor.

