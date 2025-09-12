La tecnología ha tenido avances significativos y las televisiones no son la excepción. Hoy en día existen componentes electrónicos que ofrecen una mejor experiencia de ver la televisión en pantallas inteligentes.

Por ejemplo, la conexión a internet que permite que la televisión tenga acceso a múltiples plataformas con contenido variado, o el puerto HDMI ARC que aumenta la calidad del audio de la programación visualizada.

Este elemento tiene funciones importantes, pues se encarga de simplificar el audio de vídeos, películas, series y hasta videojuegos, al contar con la capacidad de reproducir el audio en un sistema de cine en casa. En Tech Bit te decimos más sobre este puerto HDMI y cómo puedes utilizarlo.

¿Por qué usar el puerto HDMI ARC?

El acrónimo ARC significa Audio Return Channel, traducido al español es Canal de Retorno de Audio. De acuerdo con la empresa Samsung, el HDMI ARC puede usarse porque funciona como una conexión que envía el audio desde la pantalla hacia otros equipos como una barra de sonido o un receptor AV (Blu-Ray o DVD) que sea compatible y de este modo mejora la calidad del audio al ofrecer una experiencia de cine en casa.

Además, este puerto está diseñado para ofrecer otras ventajas como:

Disminuye la cantidad de cables que pueden ser conectados a los Smart TV , de esta modo evita confusiones en los usuarios con el cableado de sus dispositivos.

, de esta modo evita confusiones en los usuarios con el cableado de sus dispositivos. Personaliza la manera en que las personas pueden disfrutar de sus contenidos favoritos desde la comodidad de su casa.

Puede mandar señal de los dispositivos conectados al televisor y viceversa, lo que permite la conexión con más dispositivos domésticos como bocinas o altavoces externos.

¿Cómo saber si HDMI ARC es compatible con tu smart TV?

Para que puedas verificar si ambos gadgets son compatibles, debes revisar los puertos que tu Smart TV, consola o bocina. En alguno de ellos debe estar escrito el acrónimo “ARC”. En algunos casos, el puerto también puede tener un icono de altavoz o una flecha que indica la dirección del flujo de audio.

De ser necesario, puedes leer el manual o sitio web de tu dispositivo para que conozcas las funciones del mismo y tengas la certeza de que puede ser compatible con HDMI ARC. Por otra parte, toma en cuenta que muchas veces al comprar barras de sonido ya incluyen un cable de este tipo. De igual manera, si tus dispositivos son compatibles pero no cuentas con el cable HDMI 1.4 necesario para hacer la conexión puedes adquirirlo en tiendas de tecnología

Si después de verificar que tu pantalla es compatible con este modelo de audios, puedes conectar tu televisor a un altavoz compatible con HDMI ARC mediante un cable HDMI 1.4 o de una gama superior, que pueden ser identificados porque regularmente están etiquetados con la frase "High Speed", traducido al español como "Alta Velocidad".

De acuerdo con Samsung, la función HDMI-ARC solo está disponible a través del puerto específico del televisor o One Connect Box. Ahora ya conoces todo lo necesario sobre el HDMI ARC para que puedas sacare el máximo provecho.

