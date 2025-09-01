¿Tienes dos televisiones en casa y quieres que ambas muestren la misma imagen? Esto puede funcionar si quieres ver con alguien de tu familia el mismo contenido pero cada quien desde la comodidad de su propio cuarto o para asegurarte de que tus hijos pequeños vean exactamente lo que pueden.

En fin, ya sea para un partido, una película o simplemente para aprovechar más de una pantalla, existen formas sencillas de lograrlo sin necesidad de un sistema de cine en casa.

Por ello, en Tech Bit te vamos a decir qué es lo que debes hacer para sincronizar dos televisiones que muestren la misma imagen.

Cómo sincronizar dos televisiones para ver la misma imagen. Imagen: Unsplash

Leer también Cómo contratar el plan de internet CFE por 95 pesos al mes

Usa un cable HDMI Splitter

La manera más práctica y económica es utilizar un HDMI Splitter. Se trata de un adaptador que distribuye la señal de un solo dispositivo (como una consola, un decodificador o una laptop) hacia dos televisores al mismo tiempo.

Para usar este tipo de accesorios no se requiere configuración avanzada pues solo basta con conectar los cables en cada televisor para que ambos muestren la misma señal.

De todos modos aquí te dejamos los pasos a seguir:

Apaga todos los dispositivos, es decir, la televisión, la fuente y el splitter. Conecta la fuente al splitter usado el cable HDMI. Une el splitter a cada TV vía HDMI desde los puertos de salida. Si el splitter necesita energía, conéctalo y enciéndelo. Enciende los televisores y selecciona la entrada HDMI correcta. La imagen debería reflejarse en ambas pantallas al mismo tiempo.

Cómo sincronizar dos televisiones para ver la misma imagen. Imagen: Unsplash

Aunque debes saber que al usar un splitter o conexiones inalámbricas, la calidad puede variar. Mientras que los HDMI mantienen la resolución original (incluso 4K en modelos compatibles), con la transmisión inalámbrica puede haber ligeros retrasos o pérdida de calidad si la red no es estable.

Chromecast o dispositivos de streaming

Si prefieres evitar cables, también puedes optar por dispositivos como Chromecast, Amazon Fire TV Stick o Apple TV. Con ellos puedes duplicar la pantalla de tu teléfono o computadora en varias pantallas.

Esta opción es ideal para quienes quieren una experiencia inalámbrica, aunque dependerá de la estabilidad de tu conexión WiFi.

Otra alternativa es usar tu computadora como fuente. En sistemas Windows o Mac, puedes conectar un splitter HDMI o incluso configurar pantallas inalámbricas para enviar la misma imagen a dos televisores de forma sencilla y rápida.

Leer también Así puedes conocer un microscopio para ver lo invisible

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters