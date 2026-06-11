Dos son las razones por las que hay que ver esta producción en la que intervino la BBC de Londres. Una, porque tiene que ver con el futbol, y otra es que se trata de una historia real. Es la cinta que recrea la travesía que vivió Brian Clough en los 44 días que dirigió al club Leeds United, todo esto en 1974.

Para entender por qué "The Damned United" es considerada una de las mejores películas sobre futbol es necesario citar que, en su etapa de jugador, Brian Clough anotó 251 goles en 274 partidos. Con esas cartas de presentación llega a la dirección técnica del Derby County de la segunda división inglesa y, con la ayuda de su asistente, Peter Taylor, consigue llevar al modesto equipo hasta convertirlo en campeón de liga.

Este logro reafirmó el carácter arrogante de Clough, quien fue llamado después para dirigir al Leeds United, que con Don Revie, delantero brillante, tuvo su etapa de gloria que no se ha repetido, y por ello es considerado el "arquitecto" de la mejor era del club. Sin embargo, salió del equipo y fue llamado Brian, quien odiaba el estilo agresivo de su antecesor.

El Leeds United acababa de ser campeón; desde su primer día al frente, el nuevo estratega trató de cambiar la mentalidad de los jugadores de ese equipo al que por años criticó públicamente, lo que generó de inmediato el rechazo absoluto de estos, además de que llegó solo, ya que su asistente Peter Taylor no aceptó irse con él. Pronto quedó expuesta la rivalidad que sentía hacia su antecesor.

Sin el apoyo técnico y emocional de quien fue su brazo derecho, con la obsesión por superar los logros de Revie y con el odio de sus jugadores, el cielo se nubló para el soberbio Brian, quien fue despedido a tan solo 44 días de asumir la dirección del club.

"The Damned United" fue estrenada en 2009, está basada en el libro "Maldito United" de David Peace, y aunque a nivel técnico es una gran producción bien armada y llena de referencias, fue un fracaso en taquilla; sin embargo, resulta un acierto que Netflix la rescate y la incluya en su catálogo en épocas mundialistas.

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La cinta de 98 minutos fue escrita por Peter Morgan, el mismo que creó la serie "The Crown", y es dirigida por Tom Hooper, ganador del Oscar por "El discurso del rey". Las actuaciones son de Michael Sheen como Brian Clough, Colm Meaney como Don Revie y Timothy Spall como Peter Taylor.

Dónde ver: Netflix.

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