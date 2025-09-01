Más Información

Internet móvil de la CFE: ¿Cómo tener el servicio desde 95 pesos al mes y qué necesitas para contratarlo?

Internet móvil de la CFE: ¿Cómo tener el servicio desde 95 pesos al mes y qué necesitas para contratarlo?

Luna de Cosecha 2025: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México; conoce la fecha exacta

Luna de Cosecha 2025: ¿cuándo ver el fenómeno astronómico en México; conoce la fecha exacta

¿Cuáles son los libros más leídos del mundo?; esto dice la IA

¿Cuáles son los libros más leídos del mundo?; esto dice la IA

Harry Potter en HBO Max: confirman regreso de Warwick Davis; así queda el cast actualizado

Harry Potter en HBO Max: confirman regreso de Warwick Davis; así queda el cast actualizado

⁠Frankenstein de Guillermo del Toro; esto es lo que debes de saber sobre el reconocido film

⁠Frankenstein de Guillermo del Toro; esto es lo que debes de saber sobre el reconocido film

Hace exactamente 15 años, Steve Jobs anunció el lanzamiento de la primera red social de Apple: Ping. Esta era un servicio asociado con iTunes y tenía como propósito que los usuarios pudieran interactuar aquí para compartir sus gustos musicales.

"Es una sobre música... Creemos que va a ser muy popular porque 160 millones de personas podrán conectarse desde hoy", aseguró Jobs.

Sin embargo, lo que en ese momento no imaginó Jobs es que la red social creada para melómanos no lograría afianzar a la comunidad pues para ellos no era una red social en la que valía "poner mucha energía".

Así era Ping, la red social de Apple que fracasó. Imagen: captura de pantalla
Así era Ping, la red social de Apple que fracasó. Imagen: captura de pantalla

Leer también

¿Cómo funcionaba Ping?

Básicamente el servicio permitía que los usuarios crearan sus propios perfiles en iTunes para ver qué música compartían tus amigos y los conciertos a los que asistirían.

De igual forma, también podrías mostrar tus 10 canciones y álbumes preferidos, así como los de tus amigos.

Una de las razones que llevó a Apple lanzar esta plataforma fue porque en ese momento iTunes contaba con 160 millones de usuarios. Además, que supuestamente en las primeras 48 horas de disponibilidad logró reunir a un millón de usuarios.

¿Por qué fracasó Ping?

Los primeros pasos de esta red social fueron exitosos y al aparecer todo apuntaba a que sí sería popular como Jobs había predicho.

Sin embargo, poco a poco se estancó y las personas empezaron a pasar poco tiempo en la plataforma pues no lograba convencer a los usuarios.

Así era Ping, la red social de Apple que fracasó. Imagen: captura de pantalla
Así era Ping, la red social de Apple que fracasó. Imagen: captura de pantalla

Además, enfrentó algunas dificultades, por ejemplo, anular la integración con Facebook por petición de la compañía, lo cual limitaba las interacciones de los usuarios con otras redes sociales.

Finalmente, el 30 de septiembre del 2012, Apple tuvo que eliminar la plataforma. Tan solo dos años después de su lanzamiento.

Leer también

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses