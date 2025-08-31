Seguramente en más de una ocasión has recibo mensajes y llamadas de números desconocidos de otro estado de México o de otro país; y aunque la mayoría de veces te aparece la región de la que proviene el numero telefónico que te está contactando, es importante que tengas a la mano las ladas de los estados de la República.

La LADA es el prefijo o código de área telefónico que identifica una región geográfica específica y es necesario marcarla antes del número del usuario para realizar llamadas, especialmente a larga distancia.

Y aunque parezca innecesario guardar y aprender esta información, es indispensable para saber de dónde te están contactando o a qué LADA dirigirte si quieres comunicarte con alguien que se encuentre en un estado en específico.

¿Cuál es la lada de México?

La LADA de México es +52. Cuando guardas un contacto desde la agenda de tu teléfono y en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, en la sección de “Escribir número” la clave LADA o prefijo ya está escrita a un lado, y aparece con la bandera de México para que identifiques que el número telefónico es de este país.

No olvides que es importante que conozcas la clave LADA antes de llamar a un contacto nuevo y de verificar los números telefónicos de los que recibas llamadas y mensajes que te resulten sospechosos, para determinar de qué espacio geográfico te contactan y prevenir posibles extorsiones o llamadas de spam (llamadas comerciales).

¿Cuál es la lada de cada estado de México?

A continuación, te decimos las claves LADA de cada estado de la República por si en algún momento llegaras a ocuparlas... ¡toma nota!

Aguascalientes - 449

Baja California - 686

Baja California Sur - 612

Campeche - 981

Chiapas - 961

Chihuahua - 614

Ciudad de México - 55

Coahuila - 844

Colima - 312

Durango - 618

Estado de México - 720, 722 y 729

Guanajuato - 473

Guerrero - 747

Hidalgo - 771

Jalisco - 33

Michoacán - 443

Morelos - 777

Nayarit - 311

Nuevo León - 81

Oaxaca - 951

Puebla - 220, 221 y 222

Querétaro - 442 y 446

Quintana Roo - 983

San Luis Potosí - 440 y 444

Sinaloa - 667

Sonora - 662

Tabasco - 993

Tamaulipas - 834

Tlaxcala - 246

Veracruz - 228

Yucatán - 990, 999

Zacatecas - 492

También es importante que revises las claves lada de algunas ciudades de México ya que debes de tomar en cuenta que hay algunas ciudades que cuentan con un prefijo específico.

Ten cuidado con los números telefónicos con una LADA diferente a la de tu país. . Imagen: Pexels

¿Cómo saber si la lada es de otro país?

Si recibes alguna llamada o mensaje de un usuario cuyo contacto no tenga la clave +52, se trata sin duda alguna de un número telefónico proveniente de otro país.

Regularmente, el registro te indicará de qué parte del mundo proviene; algunas claves de otros países son:

Estados Unidos y Canadá +1 (tienen el mismo porque se crearon por el sistema de numeración North American Numbering Plan (NANP)

España +34

Reino Unido +44

Colombia +57

Alemania +49

Argentina +54

Australia +61

Bolivia +591

Brasil +55

Corea del Sur +82

Corea del Norte +850

China +56

Marruecos +212

Noruega +47

Paraguay +595

Puerto Rico 1+787

Rusia +7

