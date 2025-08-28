Más Información
¿Sabías que ya puedes transferir tu playlist favorita de Spotify a Apple Music? Eso gracias a que la plataforma de la firma de Cupertino ya permite realizar esta acción.
Esto ha entusiasmado a muchos internautas y melómanos de corazón, quienes muchas veces prefieren el servicio que brinda Apple Music ya que la música se escucha con mejor calidad.
En Tech Bit te vamos a contar el paso a paso que debes seguir para lograr transferir tu playlist de un servicio a otro de forma fácil y rápida.
Pasos para transferir tu playlist favorita de Spotify a Apple Music
Con la nueva función que brinda Apple Music, ya puedes decirle adiós a transferir canción por canción y transferir todas en un solo paso.
Para lograrlo, deberás seguir estos pasos:
- Abre la opción de "Configuración" o "Ajustes" en Apple Music.
- Da clic en "Transferir música desde otros servicios".
- Elige tu servicio de streaming de preferencia para realizar la transferencia, en este caso puede ser Spotify aunque también puedes hacerlo desde Amazon Music, Deezer, TIDAL o YouTube.
- Inicia sesión en el servicio de tu preferencia.
- Una vez que ingreses a tu perfil, selecciona la opción de "Confirmar".
- En ese momento, Apple Music comenzará a encontrar las coincidencias de tus canciones en su catálogo y transferir tu playlist.
Puede ocurrir que algunas canciones no lleguen a encontrarse, sin embargo, la app te ofrecerá opciones similares que podrás seleccionar y agregar a tu playlist.
Para asegurarte que las canciones de tu playlist coincidan con la versión original, tendrás 30 días para hacerlo.
Esta nueva herramienta que ofrece Apple Music está disponible únicamente en 8 países y México es uno de ellos, así que si prefieres escuchar música en el servicio de Apple, aprovecha esta opción.
