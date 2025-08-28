¿Sabías que ya puedes transferir tu playlist favorita de Spotify a Apple Music? Eso gracias a que la plataforma de la firma de Cupertino ya permite realizar esta acción.

Esto ha entusiasmado a muchos internautas y melómanos de corazón, quienes muchas veces prefieren el servicio que brinda Apple Music ya que la música se escucha con mejor calidad.

En Tech Bit te vamos a contar el paso a paso que debes seguir para lograr transferir tu playlist de un servicio a otro de forma fácil y rápida.

Paso a paso: cómo transferir una playlist de Spotify a Apple Music. Imagen: Unsplash

Pasos para transferir tu playlist favorita de Spotify a Apple Music

Con la nueva función que brinda Apple Music, ya puedes decirle adiós a transferir canción por canción y transferir todas en un solo paso.

Para lograrlo, deberás seguir estos pasos:

Abre la opción de "Configuración" o "Ajustes" en Apple Music .

. Da clic en "Transferir música desde otros servicios".

Elige tu servicio de streaming de preferencia para realizar la transferencia, en este caso puede ser Spotify aunque también puedes hacerlo desde Amazon Music, Deezer, TIDAL o YouTube.

Inicia sesión en el servicio de tu preferencia.

Una vez que ingreses a tu perfil, selecciona la opción de "Confirmar".

En ese momento, Apple Music comenzará a encontrar las coincidencias de tus canciones en su catálogo y transferir tu playlist.

Puede ocurrir que algunas canciones no lleguen a encontrarse, sin embargo, la app te ofrecerá opciones similares que podrás seleccionar y agregar a tu playlist.

Para asegurarte que las canciones de tu playlist coincidan con la versión original, tendrás 30 días para hacerlo.

Esta nueva herramienta que ofrece Apple Music está disponible únicamente en 8 países y México es uno de ellos, así que si prefieres escuchar música en el servicio de Apple, aprovecha esta opción.

