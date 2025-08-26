¡Por fin! Ya tenemos fecha para el Apple Event 2025. Esta mañana, la firma de Cupertino comenzó a distribuir la invitación de uno de sus eventos más esperados del año.

Se trata del Apple Event, el cual viene acompañado del eslogan "awe dropping" dando a entender que algo asombroso vendrá en la presentación que llegará en próximas semanas.

Apple Event 2025: cuándo es y dónde verlo. Imagen: Apple

Evidentemente, en Tech Bit tendremos la cobertura completa de los anuncios que realice la firma de Cupertino. Y aquí podrás seguir el minuto a minuto de todo lo que anuncie el equipo de Tim Cook desde Apple Park.

¿Cuándo será el Apple Event 2025?

De acuerdo con la invitación distribuida por Apple, será el próximo 9 de septiembre del 2025 cuando la firma de Cupertino haga sus tan esperados anuncios.

Existen muchas suposiciones sobre qué presentará Apple en el evento pero, la compañía no ha dicho de manera verbal de qué tratará. Aunque muchos ya esperamos que en este evento se realice el lanzamiento del iPhone 17.

Por otro lado, gracias a los aspectos visuales que abarca la invitación de Apple, ya se suponen algunas cosas:

Un nuevo acabado para la nueva gama de iPhone 17 Pro, ya que el naranja resalta.

Quizá el lanzamiento del famosos iPhone 17 Air, el cual supuestamente será el celular más delgado y ligero de la compañía.

Apple Event 2025: cuándo es y dónde verlo. Imagen: Apple

¿Dónde ver el Apple Event 2025?

Como ya es costumbre, este evento podrás seguirlo en línea a través de la página oficial de Apple, Apple TV y el canal oficial de Apple en YouTube a partir de las 11 de la mañana, hora Ciudad de México.

Además, te recordamos que en Tech Bit tendremos el minuto a minuto de todo lo que se anuncie desde Apple Park.

