Gala Montes revela que le aventaron una navaja durante su pelea en Supernova Strikers; “me dio mucha adrenalina”

Estas carreras podrían desaparecer en un futuro, según la IA; ¿está la tuya en la lista?

⁠Pensión Bienestar 2025: últimos días de registro; conoce el calendario para esta semana

Calendario Pensión Bienestar 2025: ¿cuándo sale el listado de pagos para septiembre?; esto se sabe

De sorpresa a escándalo: hombre exhibe infidelidad de su pareja en plena revelación de género; video se vuelve viral

¡Adiós, WhatsApp! A partir de este 1 de septiembre, algunos celulares dejarán de ser compatibles con la app de mensajería instantánea.

Esta no es una medida nueva, de hecho cada cierto tiempo WhatsApp deja de ser compatible con ciertos equipos, debido a que sus múltiples actualizaciones requieren de un celular que brinde un mejor rendimiento y seguridad.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, los celulares compatibles deben contar con:

  • Android 5.0 o superior
  • iOS 12 o superior
  • KaiOS 2.5.0 o superior, incluyendo JioPhone y JioPhone 2

Y en caso de que los celulares no cumplan con estas condiciones, es probable que WhatsApp deje de funcionar en estos equipos a partir de septiembre.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en septiembre. Imagen: Unsplash
Por ello, en Tech Bit te traemos la lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir de septiembre, para que puedas ir checando si el tuyo aparece en el listado.

¿Qué celulares dejarán de tener WhatsApp en septiembre?

Para que WhatsApp siga funcionando en iPhone se requiere del sistema operativo iOS 15.1, por lo que los celulares afectados serán:

  • iPhone 5, 5c y 5s.
  • iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus
  • iPhone SE (1ra generación)

Los celulares Android necesitan al menos la versión 5.0 (Lollipop) para soportar WhatsApp. En este sentido, los celulares que dejarán de tener la app son:

Samsung

  • Galaxy S3
  • Galaxy S4 Mini
  • Galaxy Note 2
  • Galaxy Core
  • Galaxy Trend

Motorola

  • Moto G (1era generación)
  • Droid Razer HD
  • Moto E (1era generación)

LG

  • Optimus G
  • Nexus 4
  • G2 Mini
  • L90

Sony

  • Xperia Z
  • Xperia SP
  • Xperia T
  • Xperia V

HTC

  • One X y One X+
  • Desire 500
  • Desire 601

Además, el Huawei Ascend D2 se quedará sin WhatsApp. En la mayoría de los casos, son equipos que fueron lanzados hace más de 10 años y por lo tanto, ya no reciben soporte de sus fabricantes.

