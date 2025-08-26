¡Adiós, WhatsApp! A partir de este 1 de septiembre, algunos celulares dejarán de ser compatibles con la app de mensajería instantánea.

Esta no es una medida nueva, de hecho cada cierto tiempo WhatsApp deja de ser compatible con ciertos equipos, debido a que sus múltiples actualizaciones requieren de un celular que brinde un mejor rendimiento y seguridad.

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, los celulares compatibles deben contar con:

Android 5.0 o superior

iOS 12 o superior

KaiOS 2.5.0 o superior, incluyendo JioPhone y JioPhone 2

Y en caso de que los celulares no cumplan con estas condiciones, es probable que WhatsApp deje de funcionar en estos equipos a partir de septiembre.

Lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp en septiembre. Imagen: Unsplash

Leer también 10 celulares con mejor cámara para fotos y video en 2025

Por ello, en Tech Bit te traemos la lista de celulares que se quedarán sin WhatsApp a partir de septiembre, para que puedas ir checando si el tuyo aparece en el listado.

¿Qué celulares dejarán de tener WhatsApp en septiembre?

Para que WhatsApp siga funcionando en iPhone se requiere del sistema operativo iOS 15.1, por lo que los celulares afectados serán:

iPhone 5, 5c y 5s.

iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus

iPhone SE (1ra generación)

Los celulares Android necesitan al menos la versión 5.0 (Lollipop) para soportar WhatsApp. En este sentido, los celulares que dejarán de tener la app son:

Samsung

Galaxy S3

Galaxy S4 Mini

Galaxy Note 2

Galaxy Core

Galaxy Trend

Motorola

Moto G (1era generación)

Droid Razer HD

Moto E (1era generación)

LG

Optimus G

Nexus 4

G2 Mini

L90

Sony

Xperia Z

Xperia SP

Xperia T

Xperia V

HTC

One X y One X+

Desire 500

Desire 601

Además, el Huawei Ascend D2 se quedará sin WhatsApp. En la mayoría de los casos, son equipos que fueron lanzados hace más de 10 años y por lo tanto, ya no reciben soporte de sus fabricantes.

Leer también ¿Te gustaría vivir de la fotografía? Esto es lo que debes saber

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters