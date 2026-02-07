Realizar simulacros de prevención ante desastres naturales, como un sismo, es de gran ayuda para saber cómo actuar cuando sucede uno real. Y actualmente, los celulares son una herramienta para realizarlos.

Este mes de febrero se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, donde el Sistema de Alertamiento Masivo de México enviará un mensaje hipotético a los dispositivos móviles para evacuar o ponerse a salvo en el trabajo, en las escuelas y hasta en la casa.

Para que no te agarre desprevenido, en Techbit te compartimos la fecha exacta en que se llevará a cabo y cómo debes configurar tu celular para recibir la alerta.

Los celulares pueden recibir una alerta sísmica por acuerdo del fabricante o con apps de monitoreo. Foto: Fernanda OH / EL UNIVERSAL

Leer también YouTube rompe la barrera del idioma con su doblaje automático

¿Cómo funciona la alerta sísmica en celulares?

Tras los sismos de 1985 y 2017, el Gobierno de México, junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Coordinación Nacional de Protección Civil, ha desarrollado un sistema de alertamiento en los celulares.

La primera prueba a gran escala se realizó en abril de 2025; y en los últimos meses ha notificado a los usuarios sobre movimientos telúricos moderados y fuertes, como los registrados el pasado 2 y 26 de enero de 2026.

Pero, ¿cómo logra su objetivo? De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, todo es gracias al Sistema Integral de Envío Masivo de Mensajes CAP.

Dicho sistema utiliza tecnología Cell Broadcast System (CBS), lo que hace que active la alerta de manera simultánea a la emitida por los altavoces instalados en postes y espacios públicos.

A diferencia de aplicaciones externas, el sistema de alertamiento móvil no necesita una suscripción de paga, sino que se ha implementado en el sistema interno de los celulares por acuerdo con los fabricantes.

Funciona de la siguiente manera: al detectar un sismo, los celulares reciben un mensaje con una magnitud y epicentro aproximado, dándoles a los usuarios hasta 40 segundos de anticipación para actuar bajo el protocolo de Protección Civil.

Pero lo que a muchas personas les asusta es la emisión del sonido; aunque pueda ocasionar miedo, debe sonar alto para que pueda ser escuchado incluso cuando el celular se encuentra lejos del usuario.

Según la agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para su implementación en la zona metropolitana, operadoras como Telcel, Movistar México, AT&T y Altán Redes han cooperado con la infraestructura necesaria para dispersar estos mensajes de emergencia.

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC

¿Cuándo será el Primer Simulacro Nacional 2026?

A través de un comunicado, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que este simulacro será el próximo miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas, momento en que se activará la alerta sísmica en la vía pública y en los celulares.

Con este ejercicio se busca reforzar los protocolos de acción ante desastres naturales y fomentar la cultura de prevención entre la ciudadanía.

Recuerda que, para recibir la alerta, debes tener activadas las notificaciones de emergencia en tu dispositivo:

Android: Ve a "Ajustes", luego a "Notificaciones", entra en "Ajustes Avanzados" y al final en "Alertas de Emergencia".

iPhone: Ve a "Configuración", luego a "Notificaciones" y desliza hasta abajo para activar el botón "Alertas de emergencia/graves/extremas".

Los celulares se suman al Primer Simulacro Nacional 2026 con una alerta potente. Foto: Unsplash

Leer también ¿En qué televisiones ya no se podrá ver Netflix este febrero?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters