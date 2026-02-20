La Ciudad de México recibió el Microsoft AI Tour, un evento global que reunió a empresarios y desarrolladores para explorar aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial (IA). En la keynote principal, Judson Althoff, CEO comercial de Microsoft, presentó un marco para la "transformación frontier", es decir, para que las empresas operen en la frontera de la innovación en IA.

El ejecutivo presentó herramientas clave como WorkIQ, un "cerebro corporativo" en Microsoft 365 Copilot que razona sobre datos que obtiene de Outlook, Teams y documentos, permitiendo el uso de agentes de IA personalizados. Además de FabricIQ, que extiende capacidades analíticas multinube (Azure, AWS); FoundryIQ, que une bases de conocimiento; y Agents 365, que ofrece gobernanza, visualizando flujos de agentes como empleados humanos.

Con demos en vivo mostraron su uso en áreas como marketing (realizando una investigación competitiva con Copilot), finanzas (gestionando modelos en Excel) e innovación (usando GitHub Copilot para generación de código). A decir de Althoff, estas herramientas generan resultados medibles: los usuarios de Copilot logran un 20% más de velocidad en intercambios y 9 millones de dólares extra en ventas.

Microsoft AI Tour México: herramientas de IA para empresas. Imagen: David Ochoa

Althoff mencionó que para México el 2026 es un año clave, con la Copa del Mundo, la revisión del T-MEC y 40 años de Microsoft en el país, para adoptar la IA y elevar su competitividad.

AI Diffusion: resultados en México

En una sesión paralela sobre AI Economy, Manuel Pliego, director de Asuntos Gubernamentales de Microsoft México, presentó el estudio AI Diffusion, en el que México registra 17.8% de adopción de IA entre la población económicamente activa (al segundo semestre del 2025), por debajo del norte global (24.7%), pero con crecimiento desde 16%. En comparación, Colombia subió de 20.4% a 22%, Costa Rica de 25.1% a 26.5%, y Corea del Sur saltó de 25.9% a 30.7%.

"La inteligencia artificial representa hoy día el mayor motor de desarrollo económico. Tenemos que hablar entonces de cómo lo vamos a difundir, adoptar e integrar", subrayó Pliego.

En el contexto de la seguridad, el estudio “Microsoft Cyber Pulse” señala que la IA generativa está reduciendo la barrera de entrada para los atacantes, resaltando la necesidad de contar con modelos de seguridad integrados desde el diseño, agentes especializados en protección y esquemas de gobernanza adaptados a entornos multinube.

Microsoft AI Tour México: herramientas de IA para empresas. Imagen: David Ochoa

El AI Tour México dio una muestra de herramientas que pueden ser usadas para mejorar la eficiencia y el crecimiento. Para las empresas, el reto ahora es integrarlas con confianza, evitando rezagos. México, con su 17.8% de adopción, puede aspirar a mejorar su nivel global mediante una adopción estratégica.

