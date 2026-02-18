Este miércoles 18 de febrero se llevó a cabo el Primer Simulacro Nacional, con cambios importantes en el sistema de alertamiento masivo de los celulares.

Tras semanas de pruebas, la alarma sísmica desarrollada por el Gobierno de México, junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, hoy envió una notificación preventiva. Aunque también ha sonado en ocasiones anteriores y reales, como en los sismos ocurridos el pasado 2 y 16 de enero de 2026.

Pese a que es una herramienta de protección ante situaciones de emergencia, todavía hay quienes se preguntan si se puede desactivar de los celulares. La respuesta corta es sí, pero con sus debidas consideraciones.

¿Qué cambios se propusieron en la alerta sísmica de los celulares?

El primer cambio y a petición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue modificar el mensaje “alerta presidencial”, pues argumentó que podría ocasionar confusiones entre los usuarios de celulares.

¿La razón? En conferencia de prensa, la titular del Poder Ejecutivo explicó que como tal no es una alerta emitida por la Presidencia de la República. Pero al leer ese mensaje, la población podría creer que se trata de un aviso diferente al de la naturaleza operativa del sistema de protección civil.

Incluso, el pasado 10 de febrero se lanzó una consulta pública -dirigida a la población, especialistas, concesionarios y fabricantes- organizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para definir el nuevo mensaje de advertencia, cuyo objetivo es ser más claro y menos confuso para los usuarios.

El segundo cambio que la mandataria solicitó a la CTR fue bajar el volumen de la alerta. Desde que comenzaron las pruebas, una de las principales quejas era el nivel de reproducción del sonido.

De momento, no se puede modular el volumen manera manual debido a que el sistema de alertamiento funciona con tecnología Cell Broadcast y por medio de ajustes implementados por los mismos fabricantes.

No obstante, es importante mencionar que durante el Primer Simulacro Nacional 2026 dichos cambios no se observaron. Por lo que se espera que sean implementados en los próximos ejercicios de prevención.

Paso a paso para desactivar la alerta presidencial en Android

Si bien en Android sí se pueden desactivar las alertas de sismos, no se recomienda inhabilitar este tipo de notificaciones, ya que son un mecanismo de seguridad y protección.

Pero si por alguna razón no quieres recibirlas, entonces realiza lo siguiente:

Entra a la app "Ajustes" o "Configuración", dependiendo del modelo y marca de tu teléfono.

Ve al apartado "Seguridad y Elementos"

Encuentra el botón "Alertas de sismos" y desactívalo.

Considera que el botón también podría aparecen bajo el nombre de "Alertas de emergencia".

¿Qué otras alertas de emergencia tiene Android?

Otro dato importante que debes saber es que las alertas de emergencia en Android, sobre todo las gubernamentales de alta prioridad, suenan incluso cuando el celular está en modo silencio o sin volumen.

Adicional a las de sismos, en tu dispositivo podrías observar "alertas de emergencia inalámbricas (WEA)" que se reciben cuando hay amenazas a la seguridad pública dentro de un área específica; las AMBER que son para reportar la desaparición urgente de menores; y las de prueba son las que se llevan a cabo en pilotajes de las autoridades.

