La inteligencia artificial no es una fórmula mágica ni la respuesta a todos los problemas. Durante el Adobe AI Forum, expertos de la compañía explicaron cómo esta tecnología puede implementarse de manera realista en el ámbito empresarial, más allá de las promesas y las expectativas que la rodean.

De acuerdo con Microsoft Work Trend Index 2025, el marketing es la tercera área con mayor aceleración en inversión en IA. Por ello, no sorprende que grandes empresas estén tomando acciones para aprovechar su potencial y optimizar sus negocios.

Para mejorar la experiencia del cliente, Adobe apuesta por la IA agéntica, caracterizada por tomar decisiones y ejecutar acciones de forma dinámica.

Así es cómo la IA puede ayudar a potenciar tu negocio. Imagen: Aura Resendiz

Soluciones de Adobe para impulsar tu negocio

Para Jason Dausey, Head of AI Enterprise Architecture en Adobe, “en cuanto a la productividad, la IA no es solo una capacidad, sino una necesidad”. Durante el evento, la compañía presentó agentes impulsados por IA, que buscan optimizar procesos sin sacrificar calidad ni el talento humano.

Dentro de sus soluciones digitales, destaca el Content Production Agent, enfocado en la generación de contenido personalizado a partir de un asistente de IA. Además del Workflow Optimization Agent, el cual ofrece seguimiento actualizado de los proyectos para anticipar problemas y generar información estratégica.

Para potenciar los negocios, la compañía también presentó Adobe Brand Concierge y Adobe LLM Optimizer. El primero ofrece experiencias conversacionales dinámicas en lugar de los tradicionales menús o barras de búsqueda para encontrar información.

El segundo, por otro lado, ayuda a las marcas a mejorar cómo se muestran y mencionan sus contenidos en los resultados de búsqueda con IA.

A través de estas soluciones, afirma Dausey, “puedes ver cómo una persona puede ampliar su capacidad. No se trata de reemplazar lo que hace, sino de adaptarlo para poder escalar más y más rápido”.

La IA es clave, pero el factor humano también

Más allá de las herramientas concretas, Adobe insiste en que la transformación tecnológica de las empresas no depende únicamente del software.

Para Jovanni Juárez, Business Strategist en Adobe, la tecnología es importante, pero el valor real proviene de las personas que la usan, ya sea dentro de las empresas o como usuarios finales. “La inteligencia artificial potencia, pero la persona es la que guía”, afirmó en entrevista con Tech Bit.

El especialista señaló que es difícil definir el estado de la implementación de la IA a nivel empresarial, ya que cada compañía avanza según su propio ritmo y necesidades. Sin embargo, identificó un desafío común: el cambio de mentalidad necesario para integrar la tecnología.

Ese cambio de visión permitirá hacer más con los recursos disponibles. De lo que se trata, según Juárez, es “quitar ese miedo de dejar de ser relevante, sino hacer más cosas de valor hacia el cliente, producto o servicio que estás construyendo y dejar a la máquina que haga lo que mejor hace”.

Aconsejó a los empresarios interesados en integrar IA algunos pasos esenciales, como seleccionar la tecnología adecuada y elegir un socio estratégico.

Sin embargo, más allá de buscar en la IA la respuesta automática, recomendó centrarse en el desarrollo de una estrategia clara, definir indicadores clave (KPIs) y establecer un modelo de gobierno sólido. “La tecnología es muy importante, es la piedra angular, pero lo que realmente cambia son los procesos y las personas”, señaló.

