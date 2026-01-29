La Inteligencia Artificial se ha convertido en una herramienta imprescindible para el mundo; pero desafortunadamente, podría ser la responsable de que ciertas profesiones y empleos desaparezcan en el futuro.

Durante el Foro Económico Mundial de Davos 2026, Suiza, Alex Karp, CEO de la empresa americana de software Palantir Technologies, expresó su opinión sobre el papel que tiene la IA en las grandes empresas y cómo podría dejar desempleados a ciertos grupos de personas.

Si quieres saber cuáles fueron sus declaraciones y por qué han ocasionado sorpresa, en Techbit te damos los detalles.

Alex Karp, CEO de Palantir Technologies. afirmó que la IA es altamente útil para ciertas tareas en las empresas. Foto: Fondo Económico Mundial de Davos 2026

¿Por qué la IA podría suponer un riesgo para profesionales y empleados?

En primer lugar, el empresario explicó la razón por la que considera que varios empleos y profesiones podrían dejar de existir y ser reemplazados por robots, programas y otros sistemas de IA.

Al ser cuestionado sobre el tema, Alex Karp señaló que uno de los principales motivos es que los niveles de tecnología y eficacia que la Inteligencia Artificial ha demostrado en los últimos años han fortalecido, en gran medida, a grandes y medianas empresas, así como a países desarrollados y en desarrollo, sobre todo en Europa y América.

Para el experto, esto podría ser aprovechado por las empresas para mejorar su flujo de trabajo y obtener mejores resultados en el menor tiempo posible. "Como en muchas de nuestras empresas, podemos intervenir en el área (de la IA) para reducir hasta el 80% de los costos y mejorar drásticamente los ingresos”, señaló.

Según el CEO de Palantir Technologies, la intención de optimizar a las empresas con inteligencia artificial no es perjudicar a los trabajadores; sin embargo, considera que, a largo plazo, la función que las compañías le den a la IA puede derivar en la pérdida de ciertos empleos.

“Creo que una consecuencia lamentable del discurso (sobre el uso de IA en empresas y naciones) en Occidente, es la idea de que esto eliminará los empleos de la gente”, comentó.

De acuerdo con el experto, los profesionistas se deben preparar en diversos ámbitos para sobrevivir a la IA. Foto: Freepik

¿Qué profesiones podrían desaparecer por la IA, según Alex Karp?

Pese al panorama, Alex Karp reconoció que los ciudadanos de cada país tendrán mejores oportunidades para sobrevivir en el campo laboral si se preparan mejor y se familiarizan con la Inteligencia Artificial.

Entre las profesiones que podrían desaparecer, el empresario apuntó a las relacionadas con el ámbito humanístico, como la historia, la filosofía y otras disciplinas.

Asimismo, señaló que los empleados de “cuello blanco” también podrían resultar perjudicados. Dentro de dichos perfiles se encuentran técnicos, asistentes administrativos, secretarias, personal de atención al cliente y recursos humanos, contadores, analistas y encargados de logística.

Finalmente, el CEO enfatizó la importancia de que las personas se preparen más allá de sus estudios o profesiones, y aprendan a realizar actividades relacionadas con las nuevas tecnologías.

Así, aumentan las posibilidades de adaptarse a entornos laborales y sociales donde la IA está ganando terreno.

