La fiebre por ver a BTS en concierto, uno de los grupos más populares del mundo, ha puesto en evidencia una realidad que millones de consumidores enfrentan cada vez con más frecuencia: el riesgo de fraudes y reventa descontrolada en compras en línea, especialmente cuando la demanda supera con creces la oferta oficial.

En México, la venta de boletos para los conciertos de BTS, como parte de su ARIRANG World Tour 2026, se convirtió en un fenómeno global. Las entradas se agotaron en menos de 40 minutos tras su lanzamiento, con miles de fanáticos de cientos de ciudades intentando acceder a la compra en línea.

Sin embargo, lo que siguió fue caos, denuncias y advertencias contra fraudes: desde fallas técnicas en las plataformas oficiales que dejaron fuera a compradores legítimos, hasta boletos que aparecen inmediatamente después de la preventa en sitios no autorizados con precios que se disparan hasta decenas de miles de pesos, muy por encima del valor original.

Cómo evitar fraudes al comprar boletos o productos en línea. Imagen: Unsplash

Leer también Alexa+: qué modelos Echo son compatibles con la IA de Amazon

El descontento de la comunidad ARMY (nombre del fandom del grupo asiático) es por el alto riesgo de fraude: ofertas que parecen “oficiales” pero que pueden resultar en boletos falsos, vendedores que desaparecen tras el pago o pases que no son transferibles.

Recomendaciones para evitar fraudes

1. Compra solo en canales oficiales

Verifica que estés en la web de la empresa organizadora (como Ticketmaster o el sitio oficial de Weverse). Los sitios no autorizados pueden parecer legítimos pero no ofrecen protección ni garantía.

Debes revisar que el enlace no tenga faltas de ortografía o contengan palabras que no tengan que ver con el sitio oficial.

2. Sospecha de precios exageradamente bajos o altos

Si algo se ve “demasiado bueno para ser cierto”, puede ser una trampa. Los estafadores a menudo publican boletos a precios fuera de mercado para atraer compradores impulsivos.

3. Evita pagos directos a través de mensajes o depósitos

Los métodos sin protección del comprador: transferencias, depósitos o pagos fuera de plataformas seguras, son señales de alerta. Prioriza tarjetas de crédito o servicios que ofrecen reembolso si algo sale mal.

Cómo evitar fraudes al comprar boletos o productos en línea. Imagen: Unsplash

4. Guarda comprobantes y capturas de pantalla

Toda transacción y comunicación puede ser evidencia si necesitas reportar fraude ante tu banco o autoridades. En eventos como los conciertos de BTS, esto puede marcar la diferencia.

5. No compartas datos personales

Ninguna empresa oficial solicita información sensible (como contraseñas o números de seguridad) por redes sociales o chats para completar una compra.

Esta coyuntura con BTS es un recordatorio de que las compras en línea, aunque convenientes, requieren atención y precaución para evitar fraudes. No te dejes llevar por la emoción del momento y verifica que tu compra sea segura.

Leer también Examen de la UNAM a licenciatura será virtual; con cuáles requisitos debes cumplir

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters