Harry Styles regresa a los escenarios después de casi tres años de hiatus y sus fans no solo esperan su música, también su llegada al streaming.

El espectáculo Harry Styles: One Night in Manchester, un concierto filmado en el Co-op Live Arena, que celebra el lanzamiento de su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, se estrenará el próximo 8 de marzo en Netflix a las 13:00 hrs., ofreciendo a millones de seguidores la oportunidad de vivir la experiencia desde casa.

Para muchos fans y oyentes casuales del cantante resulta importante saber ¿cuánto tengo que pagar para acceder al especial en Netflix? Aunque el servicio de streaming es conocido por su contenido ilimitado de series y películas, sus planes de suscripción varían según calidad de imagen, presencia de anuncios y número de dispositivos que se pueden usar simultáneamente.

¿Cuánto cuenta la suscripción de Netflix para ver el concierto de Harry Styles? Imagen: @harrystyles

Antes de presionar “reproducir” y cantar cada nota del nuevo álbum del intérprete de Adore You desde tu sala, vale la pena saber cuánto te costará ver este concierto y qué opciones de suscripción ofrece Netflix en México; en Tech Bit te damos todos los detalles.

¿Cuáles son los planes y precios de Netflix en México?

Para acceder al catálogo completo de Netflix (incluido el concierto de Harry Styles en streaming) necesitas una suscripción activa. En México, estos son los planes disponibles y sus costos aproximados por mes:

Estándar con anuncios

Incluye acceso al catálogo completo con pausas publicitarias intermitentes, reproducción en hasta 2 dispositivos y calidad de imagen hasta Full HD. Su precio es de 119 pesos al mes.

Estándar sin anuncios

Igual acceso al contenido, pero sin anuncios y reproducción en dos dispositivos a la vez. Tiene un costo de 249 pesos al mes.

Premium

Experiencia completa: sin anuncios, calidad 4K (Ultra HD), sonido de mayor fidelidad y transmisión en hasta 4 dispositivos simultáneos tiene un costo de 329 pesos al mes.

¿Y si solo quiero ver el concierto de Harry Styles en Netflix?

Si tu objetivo principal es disfrutar únicamente del concierto de Harry Styles y no el catálogo completo de la plataforma de streaming, debes saber que no será posible ya que es necesario contar con una suscripción activa a la plataforma.

Por otro lado, piensa en lo siguiente:

Todos los planes ofrecen acceso al mismo contenido de Netflix ; la diferencia está en la calidad de imagen y experiencia sin anuncios.

; la diferencia está en la calidad de imagen y experiencia sin anuncios. El plan más accesible, es decir con anuncios, te permite ver el concierto legalmente sin pagar una tarifa elevada, ideal si solo quieres una suscripción temporal.

Si te gusta ver contenido en 4K o compartir la cuenta entre varios dispositivos, la opción Premium es la más completa.

Ver un evento especial en streaming ya no es solo cuestión de contenido: también influye en cómo eliges tu plan de suscripción, qué tanto quieres pagar y la calidad de tu experiencia visual.

Una vez que te decidas por cuál plan de Netflix te conviene más para ver el concierto de Harry Styles, esperamos que lo disfrutes al máximo.

