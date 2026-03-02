Apple acaba de presentar su nuevo iPad Air con procesador M4 que, de acuerdo con la compañía, "ofrece a los usuarios un gran salto de rendimiento al mismo precio inicial".

En este caso, encontramos una tableta con una CPU y GPU más rápidas para potenciar diferentes tareas del usuario como edición y videojuegos. También es un dispositivo que aprovecha las cualidades de la IA gracias a un Neural Engine el cual es más rápido.

Cuenta con mayor ancho de banda de memoria y 50% más de memoria de sistema unificada que la generación anterior. De acuerdo con la firma de Cupertino, el iPad Air con M4 es hasta un 30% más rápido que el iPad Air con M3.1 y gasta 2.3 veces más rápido que el iPad Air con M1.2.

Llega iPad Air con procesador M4: ¿cuánto costará? Imagen: Apple

¿Cuáles son las cualidades del iPad Air M4?

El nueva iPad Air M4 está disponible en dos tamaños diferentes: 11 pulgadas y 13 pulgadas. Cuenta con capacidades de iPadOS 26, así como otras cualidades que enumera Apple:

cámaras avanzadas

batería duradera

potente ecosistema de aplicaciones

compatibilidad con Apple Pencil Pro

compatibilidad con Magic Board

También cuenta con lo último en chips de conectividad de silicio de Apple, N1 y C1X que ofrecen conexiones inalámbricas y celulares rápidas. Además de compatibilidad con WiFi 7 para que el usuario tenga la oportunidad de trabajar en cualquier lugar.

Llega iPad Air con procesador M4: ¿cuánto costará? Imagen: Apple

Precio y disponibilidad del iPad Air M4

El iPad Air M4 tiene un precio de 599 dólares para el modelo de 11 pulgadas mientras que el modelo de 13 pulgadas tiene un precio de 799 dólares.

Los usuarios podrán reservar el iPad Air M4 a partir del miércoles 4 de marzo y estará disponible en tiendas a partir del 11 de marzo.

