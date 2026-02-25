Hoy se llevó a cabo el Galaxy Unpacked, el primer evento de Samsung para presentar los nuevos productos de la compañía. El evento llevado en San Francisco tuvo como principal eje la inteligencia artificial que, en este caso, está inmerso en su sistema Galaxy AI.

Para este evento, quien se llevó toda la atención fue la nueva línea Galaxy S26, la cual está conformada por Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra. Tres equipos que, de acuerdo con Samsung, son el "verdadero celular de IA".

Además, se aprovechó este evento para presentar los nuevos Galaxy Buds 4, una nueva presentación de audífonos rediseñados, con audio inmersivo y controles adaptativos.

Samsung lanza Galaxy S26 y Galaxy Buds 4: precios y llegada a México. Imagen: Nadia Rodríguez

Leer también: Cómo convertir tus palabras en stickers en WhatsApp

En Tech Bit ya tuvimos la oportunidad de tener en nuestras manos los nuevos dispositivos y ver de cerca el diseño y algunos detalles de diseño. Te contamos todo lo que debes conocer de estos nuevos celulares.

Samsung Galaxy S26 y S26+

A comparación con la versión del Galaxy S25, no hay grandes cambios de diseño en esta nueva generación de dispositivos. El modelo básico cuenta con una pantalla de 6.3 pulgadas, mientras que la versión Plus cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas.

En cuanto a su cámara, ambos montan sensores de 50 MP con f/1.8 y el ultra gran angular de 12 megapíxeles a f/2.2. Algo que resalta en este punto es la IA, ya que se puede realizar edición inteligente con Galaxy AI.

En cuanto a su potencia, ambos cuentan con un procesador Exynos 2600 con 12 GB de RAM y versiones de 256 GB o 512 GB de almacenamiento interno. En cuanto a su autonomía, la el S26 tiene una batería de 4,300 mAh con carga de 25 W. Mientras que el S26+ cuenta con una batería de 4,900 mAh con una carga de 45 W.

Galaxy S26 Ultra

Por su parte, el Galaxy S26 Ultra también cuenta con un diseño bastante similar a su versión anterior. En este caso encontramos una pantalla de 6.9 pulgadas.

Sus cámaras tiene una mayor potencia a diferencia de las otras dos versiones. Aquí encontramos una apertura f/1.4 en el sensor principal, de 200 megapíxeles, la cual permite obtener detalles exactos en entornos de poca luminosidad.

Samsung lanza Galaxy S26 y Galaxy Buds 4: precios y llegada a México. Imagen: Nadia Rodríguez

En cuanto a potencia y autonomía, este equipo cuenta con un procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy con 12 o 16 GB de RAM y tres diferentes versiones de almacenamiento interno: 256 GB, 512 GB y 1 TB. En el apartado de autonomía, encontramos una batería de 5,000 mAh con una carga de 60 W que puede alcanzar del 0% al 75% en 30 minutos.

Galaxy Buds 4

En cuanto a los Galaxy Buds 4 encontramos dos diferentes versiones, una básica una Pro. Los Buds 4 introducen un diseño tipo blade, es decir, una estructura alargada con acabado metálico premium que actúa como estabilizador dentro del oído.

Mientras que los Galaxy Buds 4 Pro usan un diseño intraural, el cual sella el canal auditivo para maximizar el aislamiento acústico y el rendimiento de la cancelación de ruido.

Ambas versiones son ligeras, en la versión Pro encontramos un peso de 5.1 gramos mientras que en la versión estándar tiene un peso de 4.6 gramos.

Los colores disponibles son negro y blanco en ambas versiones, mientras que los Buds 4 cuentan con un color exclusivo: rosa dorado.

Los Galaxy Buds 4 tendrán un precio de $3,299.01.

Precios de los Galaxy S26 en México

Samsung Galaxy S26

$22,499.00 (12+256GB)

$27,499.00 (12+512GB)

Samsung Galaxy S26+

$28,499.00 (12+256GB)

$33,499.00 (12+512GB)

Samsung Galaxy S26 Ultra

$32,999.00 (12+256GB)

$37,999.00 (12+512GB)

$45,499.00 (16+1TB)

Leer también: Jóvenes Transformando México: ¿en qué consiste el nuevo programa social?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters