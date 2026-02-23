WhatsApp es una de las aplicaciones que más ocupan espacio en tu celular, lo cual puede ocasionar diferentes problemas como ralentización del equipo.

Y aunque elimines el contenido que se ve a simple vista de la app, esta también guarda archivos basura que también reducen el espacio de WhatsApp. Estos pueden ser:

Archivos de caché de WhatsApp .

. Fotos y vídeos reenviados muchas veces, como memes.

Vídeos de gran tamaño.

Vídeos, fotos y audios de canales.

Audios de WhatsApp .

. Chats que ya no abres.

Como la mayoría de veces, estos archivos pasan desapercibidos, en Tech Bit te decimos cómo eliminarlos para liberar espacio en tu celular.

Dónde están los archivos basura de WhatsApp y cómo eliminarlos. Imagen: Unsplash

Paso a paso: cómo eliminar los archivos basura de WhatsApp

Borrar los archivos basura de WhatsApp se hará en diferentes procedimientos dependiendo de lo que quieras eliminar. Si quieres eliminar el caché de WhatsApp deberás:

Ingresar a "Ajustes".

Dar clic en "Aplicaciones".

Seleccionar " WhatsApp ".

". Entrar al apartado de "Almacenamiento".

Pulsar el botón de "Borrar caché".

También puedes eliminar los archivos multimedia que se comparten en los canales que sigues. Para ello debes:

Ingresar a los tres puntos de WhatsApp que se encuentran en la parte superior derecha.

que se encuentran en la parte superior derecha. Dar clic en "Ajustes".

Ingresar a "Almacenamiento y datos".

Seleccionar "Administrar almacenamiento".

Pulsa el botón de "Canales" y después "Detalles de almacenamiento".

Seleccionar los canales que quieres limpiar y selecciona las fotos y videos que quieres eliminar.

Da clic en el ícono de la papelera para eliminar los elementos seleccionados.

Por otro lado, también tienes la opción de eliminar los archivos reenviados múltiples veces, tales como memes o vídeos. En este caso debes:

Ingresar a los tres puntos de la parte superior derecha de la pantalla.

Entrar a "Ajustes".

Dar clic en "Almacenamiento y datos".

Pulsar en "Reenviado muchas veces".

Seleccionar las fotos y videos que quieres eliminar.

Dar clic en el ícono de papelera para borrarlos todos.

También los chats pueden consumir tu almacenamiento. Por ello, también es importante eliminar aquellas conversaciones que ya no te interesan. Para ello deberás:

Dar clic en el botón de Menú del chat que deseas eliminar.

Toca en "Más".

Selecciona "Vaciar chat".

Confirma que deseas eliminar el chat.

Siguiendo los pasos que dimos a conocer, podrás liberar buena parte del almacenamiento que está consumiendo WhatsApp.

