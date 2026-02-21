La privacidad es un aspecto fundamental dentro de aplicaciones como WhatsApp, donde cada usuario puede configurar sus cuentas para llevar un mayor control de los mensajes que recibe.

Esto es especialmente útil cuando no quieres tener contacto con una persona, aunque seguramente lo primero que se viene a la mente es bloquearla.

Sin embargo, hay otras maneras de impedir que te mande mensajes y no necesariamente implica usar el botón "bloquear". En Techbit te compartimos esas herramientas.

Prueba estas 3 alternativas para dejar de recibir mensajes en WhatsApp de una persona. Foto: Unsplash

¿Cómo evitar que un contacto te mande mensajes en WhatsApp, sin bloquearlo?

De acuerdo con el Centro de Ayuda de WhatsApp, bloquear es la única alternativa para dejar de recibir mensajes de una persona; sin embargo, también es una de las medidas más drásticas para cortar la comunicación con un contacto.

Si simplemente quieres evitar recibir sus mensajes, prueba estas funciones que mantienen tu privacidad y pueden ayudar a que tu decisión pase desapercibida:

Silenciar chats

Esta función sirve para limitar las notificaciones de mensajes o llamadas durante un tiempo determinado, lo que reduce las interrupciones e impide que te enteres cuando te han escrito:

Mantén presionada la conversación que quieres silenciar.

En el menú secundario, da clic en el ícono de la campana.

Finalmente, establece el tiempo que el chat permanecerá silenciado, por ejemplo, 8 horas, una semana o siempre.

Archivar chats

Dicha función oculta las conversaciones de la lista principal de chats, ello con la finalidad de mantener privado su contenido o evitar que recibas las notificaciones de los mensajes.

Las conversaciones archivadas se mueven a una carpeta oculta que puede localizarse en la parte superior de la pantalla:

Mantén presionado el chat o el grupo que quieres archivar.

Del menú secundario, da clic en el ícono de carpeta con una flecha apuntando hacia abajo.

De manera automática, el chat se moverá a la carpeta oculta.

Restringir chats

Por último, esta función es similar a la anterior y desaparece las conversaciones de la lista principal para agruparlos en una carpeta llamada “chats restringidos”.

Para entrar a ella, deberás ingresar el patrón de seguridad de tu dispositivo, ya sea con la huella digital o Face ID:

Mantén presionado el chat o el grupo que quieres restringir.

Del menú secundario, da clic en el ícono de los tres puntos y selecciona “Restringir chat”.

En seguida, introduce el método de autenticación de tu celular para terminar de restringir la conversación.

La principal ventaja de utilizar estos métodos es que los contactos no sabrán que fueron silenciados, archivados y restringidos.

Hay ocasiones en que resulta mejor archivar, restringir o silenciar en WhatsApp, que bloquear. Foto: Freepik

¿Cuándo es necesario bloquear un contacto?

Aunque bloquear un contacto puede parecer extremista, en realidad es una medida de seguridad a la que los usuarios deben recurrir cuando sientan que su privacidad está en riesgo.

La empresa rusa de ciberseguridad Kaspersky menciona que algunas de las situaciones en las que se debe bloquear a ciertos contactos son:

Cuando en un chat haya señales de posibles ciberataques como mensajes amenazantes e intimidantes.

Si ya no se tiene contacto con una persona y sobre todo si ha cambiado de número telefónico.

Cuando se experimente ciberacoso.

Si constantemente se recibe información falsa o publicitaria de contactos externos.

Bloquear contactos no siempre es la solución definitiva para limitar la interacción en WhatsApp, sino que únicamente pueden utilizarse las herramientas que hemos compartido para obtener un momento de privacidad.

