El pasaporte mexicano es uno de los documentos oficiales y de identidad más importantes para viajar al extranjero. Para esas veces en que necesitas solicitarlo o renovarlo con urgencia, este chatbot de WhatsApp puede ser de mucha ayuda.

Y es que, en 2023, la Secretaría de Relaciones Exteriores habilitó una herramienta para ayudar a los ciudadanos a agendar su cita y realizar el trámite de manera eficiente.

¿Quieres saber cómo funciona? En Techbit te lo decimos.

El chatbot de WhatsApp de la SRE ofrece servicio las 24 horas. Foto: Pexels

¿Cómo hacer una cita en WhatsApp para tramitar o renovar el pasaporte?

Este chatbot de la SRE ofrece un menú digital breve, pero con lo necesario para agendar una cita. Lo único que debes hacer para utilizarlo es:

Guarda en tus contactos el número de la SRE +52 55 8932 4827.

Una vez agregado, busca el contacto del chatbot en WhatsApp y envíale un mensaje con la palabra "Hola".

y envíale un mensaje con la palabra "Hola". Luego se desplegará un menú con las opciones "Agendar cita" o "Aviso de privacidad". Oprime la primera.

Del menú, escribe el número correspondiente a la entidad donde vives.

Del menú, introduce el número de la oficina donde quieres agendar tu cita. Y confirma.

Escribe tu CURP.

Revisa y confirma tus datos.

Selecciona si es primera expedición o renovación.

Del menú, escribe el número de la vigencia que deseas para tu documento.

Verifica que el precio del pasaporte sea el correcto.

Finalmente, introduce tu correo para recibir el comprobante y los requisitos para acudir a la cita. ¡Listo!

Si no tienes WhatsApp o no puedes concretar el proceso, recuerda que otras alternativas para programar la cita son a través del portal oficial citas.sre.gob.mx o por llamada telefónica al 55 893 24827.

Además, la SRE advierte a los solicitantes que agendar la cita del pasaporte mexicano por este chatbot de WhatsApp y otros medios no tiene costo. Si alguien te pide tus datos para agendarla, no accedas porque podrías caer en una estafa.

Para tramitar tu pasaporte, contacta únicamente los canales oficiales de la SRE. Foto: Secretaría de Relaciones Exteriores

¿Cómo evitar estafas al agendar la cita del pasaporte?

Aunque agendar tu cita para tramitar o renovar tu pasaporte en WhatsApp es completamente seguro, los ciberdelincuentes pueden operar en cualquier medio y momento del día.

Así que como medidas de protección te recomendamos:

Una vez que hayas agendado tu cita, elimina la conversación para que, en caso de ciberataques, nadie tenga acceso a tu información personal.

Verifica que el número de teléfono sea el avalado por la SRE ; si es diferente, bloquea la conversación y no compartas ningún documento o dato personal.

; si es diferente, bloquea la conversación y no compartas ningún documento o dato personal. No abras enlaces que pudieran mandarte a sitios externos; este chatbot responde de manera automatizada y no hace solicitudes específicas.

Finalmente, la SRE enfatiza que el pago del trámite se realiza únicamente en bancos o instituciones financieras autorizadas, por lo que debes ignorar enlaces o publicaciones engañosas de redes sociales que solicitan dinero a cambio de la obtención del documento.

