WhatsApp acaba de anunciar una nueva función en su plataforma. Se trata de "historial de mensajes de grupo", una herramienta que permitirá a los usuarios mantenerse al día sin interrumpir la conversación, además que ningún detalle se les escapará.

De acuerdo con la plataforma, "los administradores y miembros del grupo pueden enviar mensajes recientes a los nuevos integrantes para que puedan ponerse al día rápidamente".

Además, señala que este historial mantiene el cifrado de extremo a extremo de la misma forma que todos los demás mensajes personales, por lo que la privacidad del grupo se sigue manteniendo y lo mejor es que ahorras mucho tiempo ya que no tienes que estar tomando capturas de pantalla a los mensajes o hacer reenvíos.

¿Cómo funciona historial de mensajes en grupo de WhatsApp?

Básicamente, cuando añadas a un nuevo miembro al grupo de WhatsApp, tendrás la oportunidad de enviarle desde un mínimo de 25 mensajes hasta un máximo de 100 mensajes más actuales de la conversación para que se ponga al día de los últimos temas que se han hablado en el grupo.

"Esto simplifica las cosas y garantiza que los nuevos miembros solo necesiten leer el contexto reciente más relevante", señala WhatsApp.

Debes saber que el envío del historial de mensajes es una acción que debes realizar tú y los administradores del grupo tienen la opción de desactivar esta opción en sus grupos. Por otro lado, los administradores siempre pueden compartir el historial de mensajes.

Por otro lado, WhatsApp señala que para mantener la transparencia con los demás integrantes del grupo, cuando se envía el historial de mensajes se notifica a todos los integrantes del grupo con marcas de tiempo claras e información del remitente. Y, el historial de mensajes, se distingue visualmente de los mensajes regulares.

Esta nueva función se está implementando de forma gradual, por lo que puede que a algunos usuarios aún no les aparezca esta opción.

