Ecatepec, Méx.- En las colonias San Agustín Primera y Segunda Sección los vecinos padecieron durante varios años de suministro de agua potable, pero en esa zona densamente poblada se puso en funcionamiento el pozo de “San Agustín”, el cual fue rehabilitado integralmente en beneficio de más 19 mil habitantes.

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, comentó que durante años a los vecinos de Ecatepec se les negó el derecho al agua, pues gobiernos anteriores veían este servicio como negocio y de intereses propios.

Dijo que es tiempo de la gente y este año superarán el rezago que dejaron administraciones pasadas, ya que las obras avanzarán en las comunidades considerablemente.

“Este año superamos el rezago. Vamos a avanzar muchísimo, como nunca en la historia de Ecatepec, por una sencilla razón: hoy le toca a la gente. Gobiernos anteriores tenía intereses particulares, personales, corruptos, se llevaron el dinero, hicieron negocio, llegaron nada más para llenarse y jactarse de poner bases de taxis”, expresó.

Rehabilitan pozo San Agustín en Ecatepec para abastecer agua; beneficiará a más de 19 mil habitantes. Foto: Especial

La alcaldesa mencionó que esta zona de Ecatepec padeció durante años de falta de agua, por lo que el gobierno municipal con recursos propios puso en marcha el pozo, en beneficio de casi 20 mil personas.

La rehabilitación integral del pozo constó de confinamiento del terreno a base de malla, construcción de casetas de control y cloración, limpieza, reconstrucción del tren de descarga, equipamiento electromecánico de arrancadores, interruptores, transformador, bomba de succión y colocación de acometida eléctrica.

Cisneros Coss explicó que los trabajos son parte del plan para alcanzar el 100 % de cobertura de agua por la red en Ecatepec, que poco a poco avanza en beneficio de miles de familias.

La edil afirmó que el pozo San Agustín produce 40 litros de agua por segundo y es uno de los nueve que se pondrán en marcha este año para que la gente ya no sufra escasez del suministro. Dio a conocer que esté año el gobierno federal destinará a Ecatepec 600 millones de pesos en el tema de agua.

Rehabilitan pozo San Agustín en Ecatepec para abastecer agua; beneficiará a más de 19 mil habitantes. Foto: Especial

“Yo les quiero decir es que vamos a recuperar el agua por la red en todas las calles que nos falten, estamos trabajando para que la gente tenga agua por la red, vamos a estabilizar el agua en Ecatepec”, reiteró.

Posteriormente, Cisneros Coss recorrió la colonia Ciudad Azteca, donde se reunió con vecinos y escuchó sus demandas. Ahí supervisó los trabajos que se llevan a cabo en calle Zapotecas, que consisten en cambio de las líneas de agua potable y drenaje.

Francisco Reyes Vázquez, director del organismo del agua de Ecatepec Sapase, detalló que se cambian 350 metros lineales de las redes de drenaje y agua, además de que instalaron 90 tomas domiciliarias.

Cisneros Coss insistió que va a estabilizar y a hacer justicia para el pueblo de Ecatepec. “Lo vamos a lograr porque es una fuerza vital muy grande de justicia que tiene la gente”, dijo.

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