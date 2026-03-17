Chalco, Méx.- Un juez de control del Poder Judicial del Estado de México vinculó a proceso a Miguel Ángel “N” por tentativa de homicidio calificado contra el niño Henry, de dos años, su padre Carlos Noé Gómez y Roberto Rojas.

Los tres resultaron heridos por quemaduras el 22 de febrero cuando atacantes lanzaron una bomba molotov y rociaron combustible dentro de una tienda de conveniencia 3B en la colonia San Miguel Xico, en el municipio de Valle de Chalco.

Miguel Ángel “N” se convierte en el cuarto imputado por estos hechos. Anteriormente ya les fue decretada la vinculación a proceso a Édgar “N”, alias “El Peluso”, su hermano menor de edad y Luis Antonio “N”, alias “El Negro”, todos bajo prisión preventiva.

El ataque ocurrió durante la ola de violencia desatada en varios estados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, el mismo 22 de febrero.

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La muerte del capo provocó bloqueos carreteros, quema de vehículos y comercios, así como agresiones directas en zonas del Bajío, Occidente y Centro del país, con pérdidas millonarias para el comercio.

La acusación contra Miguel Ángel “N” se sostiene principalmente en el testimonio de una testigo presencial.

La mujer relató que, mientras caminaba por la calle Oriente 13 en San Miguel Xico, vio a varios hombres junto a una camioneta gris.

Identificó al grupo como una banda dedicada a ilícitos en la zona y reconoció a Miguel Ángel, quien entregó botellas con combustible a otros sujetos en dos motocicletas.

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Según su declaración, el imputado les ordenó: “Órale, pero quiero, aunque sea un muerto, si no no les pago”.

Los agresores se dirigieron a la tienda 3B, lanzaron la bomba molotov contra los estantes y rociaron líquido inflamable en el interior.

El niño Henry, que se encontraba con su padre en el establecimiento, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo y permanece hospitalizado en estado grave pero estable en un centro médico de la Ciudad de México, donde enfrenta múltiples cirugías.

Su padre y Roberto Rojas también recibieron lesiones por quemaduras, aunque de menor extensión.

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Abraham Calderón, asesor legal del imputado, declaró que su cliente niega cualquier presencia o participación en el lugar y momento de los hechos.

Afirmó que el episodio constituye una tragedia evitable y expresó solidaridad con las víctimas, en especial con el menor gravemente herido.

El juez fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Miguel Ángel “N” permanecerá en prisión en el Centro Penitenciario de Chalco.

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