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Los Reyes La Paz, Méx.— Por obras de la línea del Trolebús Santa Martha-Chalco y de mejoras en la autopista México-Puebla se realizarán desvíos parciales en los carriles centrales de ambos sentidos a partir de este martes 17 de marzo y hasta el 30 de abril.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como Caminos y Puentes Federales de Servicios Conexos (Capufe) dieron a conocer que los trabajos se ejecutarán en el tramo del kilómetro 17 al 22 de la carretera de peaje.

El Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) coordina las labores que provocarán desvíos parciales en los carriles centrales. Los horarios establecidos serán de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas y de 22:00 a 5:00 horas.

Las autoridades recomiendan anticipar los tiempos de traslado, manejar con precaución y reducir la velocidad al aproximarse a la zona. En caso necesario, sugieren tomar vías alternas.

En los últimos meses de 2025 y principios de 2026, el mismo segmento ha presentado cierres temporales y desvíos por obras relacionadas con el Trolebús Chalco-Santa Martha, como el montaje de estructuras metálicas para estaciones.

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