Naucalpan, Méx.- La rehabilitación del Periférico Norte permitirá reducir hasta 20 minutos los tiempos de traslado para más de 200 mil automovilistas que circulan diariamente por esta vialidad, estimaron autoridades del Gobierno del Estado de México.

Joel González Toral, director general de la Junta de Caminos del Estado de México apuntó que, a dos meses del inicio de las obras, el mejoramiento de la carpeta asfáltica ya presenta avances en algunos tramos, lo que impacta en la movilidad de esta vía.

“El mejoramiento de la superficie de rodamiento va a darle mayor movilidad; es lo que ya se refleja en los tramos que ya tenemos construidos”, dijo.

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El funcionario estatal detalló que la intervención beneficiará a usuarios que se trasladan a centros de trabajo, zonas comerciales y domicilios.

Las obras en Periférico Norte abarcan carriles centrales y laterales en un tramo de 108 kilómetros, desde el Toreo hasta la caseta de Tepotzotlán, y forman parte de la estrategia estatal de mejora de infraestructura vial.

El proyecto incluye iluminación con tecnología LED, señalización, balizamiento y rehabilitación de camellones.

La rehabilitación de Periférico Norte beneficia de manera directa a los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán, Tultitlán y Tepotzotlán, demarcaciones que se conectan a través de esta vialidad del Valle de México.

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