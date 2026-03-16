Nezahualcóyotl, Méx.— Operadores de transporte público de la zona oriente del Estado de México denunciaron que no han cesado las irregularidades en el servicio de grúas y corralones por parte de empresas concesionadas que imponen tarifas que exceden con creces el tabulador oficial de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

Conductores de las rutas 14, 39 y 42, quienes pidieron no revelar su identidad por cuestiones de seguridad, expusieron que han llegado a pagar hasta 15 mil pesos o más para liberar una unidad.

“Para la liberación total, los montos llegan a 15 mil, 25 mil pesos o más, según el tiempo de retención, es un robo lo que hacen con nosotros y eso ocurre todo el tiempo. Las autoridades dicen que hacen operativos y suspenden esos corralones, pero es temporal, estamos seguros que hay complicidad entre ellos y los funcionarios”, dijo uno de los dirigentes de la región.

Víctor Ruiz, representante de varias organizaciones de transporte metropolitano, declaró que dos vehículos desaparecieron dentro de un corralón en Los Reyes La Paz.