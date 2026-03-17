Chimalhuacán, Méx.— La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, inauguró el puente peatonal Neftalí, que une a las colonias Ejidos de San Agustín, en Nezahualcóyotl, e Israel, en Chimalhuacán, sobre el río de La Compañía.

La nueva estructura, con inversión de 6.4 millones de pesos, reemplaza un puente antiguo que presentaba deterioro avanzado por falta de mantenimiento y representaba riesgo constante para los vecinos.

La obra beneficia directamente a más de 25 mil habitantes de ambos municipios que cruzan el río a diario para llegar a sus fuentes de empleo, escuela y tiendas de esa área.

La infraestructura cuenta con cimentación reforzada, una trabe de concreto armado de 50 toneladas, iluminación led, barandales de seguridad, rampas y escaleras de acceso.

Este puente se suma al peatonal Los Rosales, reconstruido íntegramente a finales de 2024 tras su colapso el 2 de noviembre de 2023.

Ese día, durante el paso masivo por el Día de Muertos, la estructura oxidada y sobrecargada se vino abajo y dejó 11 personas heridas, ninguna de ellas de gravedad.

El accidente reveló el abandono prolongado de varios puentes peatonales en la zona, muchos construidos hace más de tres décadas sin intervenciones mayores.

Después del derrumbe de Los Rosales, las autoridades municipales instalaron barreras metálicas en otros puentes cercanos —Los Olivos y el de calle Neftalí— para prohibir el paso de motocicletas, mototaxis y triciclos, cuyo peso aceleraba el daño estructural.

Durante la inauguración, la gobernadora afirmó que la obra es un compromiso con la gente de la región que estuvo olvidada por anteriores gobiernos.

“Hoy venimos a cumplir nuestra palabra y a responder con acciones a la confianza ciudadana que ustedes nos otorgaron, y no hay otra forma de corresponder a esa confianza que dando resultados”.

“Seguiremos trabajando en coordinación con las autoridades municipales con austeridad y transparencia, pero, sobre todo, con una profunda responsabilidad social para que todos tengan una mejor calidad de vida”, dijo ante un grupo de vecinos.

La obra generó 175 empleos directos durante su construcción. El titular de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Carlos Jesús Maza, explicó que el puente forma parte de un paquete de 84 proyectos de infraestructura impulsados por el gobierno estatal.

Los presidentes municipales Adolfo Cerqueda Rebollo, de Nezahualcóyotl, y Xóchitl Flores, de Chimalhuacán, agradecieron el respaldo de la gobernadora para garantizar cruces seguros entre ambos municipios.

La edil de Chimalhuacán expresó que esta obra fortalece la conectividad entre ambos municipios y brinda mayor seguridad a las familias que a diario cruzan el canal de la Compañía.

“El proyecto se suma a otras obras de infraestructura como los puentes Xaltipac y Benito Juárez, así como al distribuidor vial que mejorará la movilidad de avenida de las Torres hacia avenida Carmelo Pérez”.