La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este martes en todas las alcaldías de la Ciudad de México.

Se prevé caída de lluvia de 15 a 29 milímetros y caída de granizo, desde las 14:10 de la tarde, hasta las 22:00 de la noche.

Además de fuertes lluvias y caída de granizo, se prevén vientos con rachas fuertes mayores a 50 kilómetros por hora.

Alerta amarilla por lluvias este 17 de marzo

Alcaldías Afectadas:

Álvaro Obregón

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco

Azcapotzalco

Benito Juárez

Cuauhtémoc

Iztacalco

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Horario de Riesgo:

Inicio: 13:30 h

13:30 h Fin: 22:00 h

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⚠️ Se actualiza #AlertaAmarilla por intensificación de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del martes 17/03/2026, en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.



Toma precauciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/5gR5xCmbFk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 17, 2026

Durante esta tarde ya se registran lluvias y chubascos en distintos puntos de la capital, ante la llegada del frente frío 41, que forma parte de la Temporada Invernal 2025-2026, que afecta al centro del país.

De acuerdo con las imágenes de radar de la SGIRPC, esta tarde ya se registran lluvias y chubascos en algunas zonas de las alcaldías Álvaro Obregón, Coyoacán, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco; mientras que en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo se registran lluvias ligeras y lloviznas.

Se prevé que las conexiones para lluvia persistan a lo largo del día en la capital del país.

Reportan lluvias y granizo en el Edomex

Cuautitlán Izcalli, Mex.- Una intensa lluvia con granizo cae en las inmediaciones de la colonia La Quebrada y en los límites con el municipio de Tultitlán.

Por esta razón hay avance lento en la incorporación de la Avenida Gustavo Baz con la Vía José López Portillo, en ambas direcciones.

Otra vialidad donde se registra precipitación pluvial es en la carretera México-Querétaro, en el tramo que corresponde al municipio de Cuautitlán Izcalli.

Los automovilistas disminuyen la velocidad debido a la fuerte tormenta que cae, desde el perímetro del centro comercial Galerías Perinorte hasta Tepalcapa, en dirección al norte.

Mientras que en la López Portillo, hay congestionamiento vial por la lluvia, tanto en Tultitlán como en el municipio de Coacalco.

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