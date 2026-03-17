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Como parte del operativo “, autoridades capitalinas realizaron 14 verificaciones de establecimientos de convivencia nocturna, durante el fin de semana del 12 al 14 de marzo, dio a conocer la .

Tras estas verificaciones, se aplicaron siete suspensiones y se ejecutaron tres clausuras, además de que tres personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por incumplir las disposiciones administrativas, entre ellas el quebrantamiento de sellos de suspensión.

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En un comunicado, la dependencia precisó que los operativos de este fin de semana tuvieron lugar en distintas colonias de las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Iztacalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

En esos puntos se realizaron revisiones a establecimientos y se atendieron reportes vecinales relacionados con ruido, seguridad y funcionamiento irregular de negocios. También se verificó el cumplimiento de la normatividad vigente y las condiciones necesarias para la operación de los establecimientos.

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