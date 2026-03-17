Como parte del operativo “La Noche es de Todos”, autoridades capitalinas realizaron 14 verificaciones de establecimientos de convivencia nocturna, durante el fin de semana del 12 al 14 de marzo, dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.

Tras estas verificaciones, se aplicaron siete suspensiones y se ejecutaron tres clausuras, además de que tres personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por incumplir las disposiciones administrativas, entre ellas el quebrantamiento de sellos de suspensión.

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En un comunicado, la dependencia precisó que los operativos de este fin de semana tuvieron lugar en distintas colonias de las alcaldías Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Iztacalco, Cuajimalpa, Cuauhtémoc y Benito Juárez.

En esos puntos se realizaron revisiones a establecimientos y se atendieron reportes vecinales relacionados con ruido, seguridad y funcionamiento irregular de negocios. También se verificó el cumplimiento de la normatividad vigente y las condiciones necesarias para la operación de los establecimientos.

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