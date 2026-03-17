Este martes, comenzaron las filas enormes de personas caminando sobre Calzada de Tlapan por el cierre de la estación San Antonio Abad, de la línea 2 del Metro.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observó que la gente que busca llegar a la estación San Antonio Abad tiene que bajarse y caminar de Chabacano o de Pino Suárez sea la dirección Cuatro Caminos o Tasqueña.

El tiempo aproximado de caminata es de 10 a 15 minutos.

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Algunos usuarios se mostraron sorprendidos por el cierre de la estación, pues aseguraron no conocían del anuncio. Mientras que otros mostraron molestia por “un cierre más”.

Karla llegó a la estación San Antonio Abad y se mostró sorprendida, incluso apuntó que no tenía conocimiento.

“Desconozco el motivo, solo sé que es otro cierre más que ya se hizo costumbre el Metro hacer sin avisar”, remarcó.

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Pedro es otro usuario que decidió caminar hacia Pino Suárez para abordar el convoy, “conviene más caminar aunque voy tarde. No voy a gastar en camión por una estación y luego pagar, otra vez, la entrada al Metro. Me parece que esto ya se hizo frecuente, su arreglos y el desgaste que ocasiona a los que ocupamos el Metro. Primero fue la línea 1 y ahora la 2, ojalá la dejen bien”, indicó.

El Metro explicó que los trenes en circulación no realizan maniobras de ascenso y descenso de usuarios en la estación referida, por lo que tendrán que tomar en cuenta este aviso para programar sus recorridos, ya que por la estación que se mantiene cerrada no hay servicio de RTP.

El Metro apuntó que el resto de las 23 estaciones de la Línea 2, que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, estarán en funcionamiento durante los horarios especiales que se aplican en la etapa actual de rehabilitación de la Línea 2.

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¿Cómo operan las demás estaciones?

Lunes a viernes, a partir de las 22:00 horas se cerrarán las estaciones Chabacano y Viaducto, medida que también se aplicará los sábados a las 20:00 horas, en tanto que los domingos durante todo el horario de servicio.

En las tres situaciones y con los horarios respectivos, la Línea 2 funcionará en dos circuitos: Tasqueña a Xola y Cuatro Caminos a Pino Suárez. El tramo Xola-Pino Suárez es cubierto con el apoyo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

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