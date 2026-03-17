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La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) invitó a la ciudadanía a participar en la actividad “Noche de murciélagos”, una experiencia enfocada en la observación de fauna nocturna y el monitoreo de especies.

A través de sus redes sociales, la dependencia detalló que la actividad se llevará a cabo el próximo viernes 20 de marzo en el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec, en un horario de 18:00 a 20:00 horas, y tendrá acceso gratuito para el público.

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El evento busca acercar a los asistentes al conocimiento de los murciélagos y su papel en los ecosistemas.

“Acompáñanos a conocer más sobre estos importantes habitantes del bosque y su papel en los ecosistemas”, señaló la Sedema a través de su cuenta oficial en la red social X.

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