El sistema Metrobús lanzó la licitación para la búsqueda de empresas que se encargarán del mantenimiento a señáleticas en estaciones y parabuses de las siete líneas.

En la Gaceta de la Ciudad de México, el sistema público la convocatoria de Licitación pública nacional N° METROBÚS/LPN/015/2026 para la contratación del servicio de conservación y mantenimiento menor a señalética en estaciones y parabuses de las Líneas 1, 2 , 3, 4, 5, 6 y 7 de Metrobús 2026.

En el documento señaló que el fallo que se dará a conocer el próximo 30 de marzo. El costo de las bases para conocer los requisitos del concurso es de 6 mil pesos.

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