La Calzada de Tlalpan contará con nuevas paradas similares a islas, así como puntos de ampliación de banquetas, para el ascenso y descenso de pasajeros y peatones, quienes convivirán con los ciclistas que transiten por La Gran Tenochtitlan.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el secretario de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto, informó que se construyeron a lo largo de los 34 kilómetros de la nueva infraestructura ciclista 15 ampliaciones de banqueta, que serán puntos de ascenso y descenso, cercanos a los parabuses y 45 islas, que son similares a las jardineras, pero sin flores, que servirán incluso para que automovilistas puedan acercarse a las sexoservidoras que laboran en la zona.

Los puntos referidos fueron construidos a lo largo del trazo completo de la ciclovía de Tlalpan que va de Chabacano a Renato Leduc.

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El secretario de Obras y Servicios detalló que son espacios que van a permitir la conexión entre los vehículos de transporte concesionado, las unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Trolebús y otros transportes que circulan sobre Tlalpan, como taxis y vehículos particulares para ascenso y descenso, además de los ciclistas.

Raúl Basulto señaló que el ciclista tendrá que detenerse en cada uno de estos puntos para permitir el cruce de los peatones y luego continuar con su camino.

Durante un recorrido que realizó EL UNIVERSAL se observaron las ampliaciones de banquetas ubicadas frente a las paradas de transporte público. Se pueden ver, principalmente, enfrente de los actuales parabuses situados en cercanías de las estaciones del Metro y del Tren Ligero.

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La zona delimitada para el ciclista es de color rojo con señalización de sólo bicicletas y es una especie de rampa, con una fila de barras divisorias que la separan del peatón.

“En los paraderos más importantes a lo largo de Tlalpan se tiene esa ampliación. Como referencia por arriba de 15 paradas que se hicieron, de ida y de vuelta”, indicó el titular de la Sobse.

Mientras que las islas están ubicadas en distintos puntos a lo largo de Tlalpan. Son de color rojo, totalmente de concreto como especie de tarimas, similares a las jardineras, aunque sin plantas. En ellas podrán situarse peatones para ascender o descender de automóviles.

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En estos sitios, las trabajadoras sexuales podrán tener acercamiento con automovilistas y estos acercarse a dicha infraestructura sin interferir con la ciclovía, explicó Basulto Luviano.

“A lo largo de la ciclovía hay otros elementos que no son las paradas de transporte, sino otras jardineras que son completamente de concreto, que no tienen área verde, ahí es a donde se podrá hacer el acercamiento a la vialidad y cualquier persona podrá estar parada en ese punto, si es que así lo deciden”, subrayó.

Ciclovía, apertura próxima

Raúl Basulto señaló que aún no se lleva a cabo la apertura de la ciclovía, ya que se tomó la decisión de que sea inaugurada cuando los trabajos del Sendero Mujeres Libres y Seguras concluya, es decir, los cambios de banquetas y luminarias. Dichos trabajos se estima que terminen a finales de marzo. Posteriormente iniciará el proceso de limpia de la ciclovía para su apertura oficial.

“La ciclovía está concluida; sin embargo, va con el Camino de Mujeres Libres y Seguras, que es un trabajo de mejoramiento de la banqueta, iluminación. Se tomó la determinación de abrir la ciclovía en cuanto ya haya concluido la construcción del camino seguro para evitar cualquier accidente vial que pueda generar”, dijo.

El secretario precisó que se han realizado trabajos complementarios en la ciclovía, como rehabilitación de jardineras y desazolve de accesorios pluviales, “estamos chuleando la ciclovía, por decirlo de una manera, y en cuanto ya esté concluido el camino seguro y la ciclovía, se van a abrir prácticamente los 34 kilómetros.

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“Nosotros calculamos que al término de marzo estará concluido el camino seguro. Entonces, una vez que se concluye, prácticamente haremos una limpieza profunda, lavamos y abrimos. Vamos a hacer una inauguración de la ciclovía, queremos inaugurarla, invitar a los ciclistas de la Ciudad a que vengan a usar la ciclovía, a que formalmente sepan que ya se abrió”, concluyó.