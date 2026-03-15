En la semana del 9 al 13 de marzo, el Gabinete contra Despojos de la Ciudad de México, realizó 13 acciones relacionadas con restituciones de departamentos, viviendas y predios a sus legítimos propietarios, así como aseguramientos de inmuebles en los que se detectó la presencia de personas que habían ingresado sin autorización o que intentaban impedir el acceso a quienes acreditaron legalmente la posesión del lugar.

En varios de estos casos, la intervención de las autoridades capitalinas permitió restablecer el acceso a los propietarios, evitar ocupaciones irregulares y dar seguimiento legal a cada caso.

Las diligencias que se realizaron en esta semana tuvieron lugar en distintos puntos de las alcaldías Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac, donde se atendieron reportes relacionados con ocupaciones irregulares, ingreso de personas sin autorización y conflictos derivados de intentos de apropiación de inmuebles, dio a conocer la Secretaría de Gobierno de la CDMX.

Gabinete contra Despojos interviene en 13 casos en CDMX en la última semana (15/03/2026). Foto: Especial

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Dichos operativos se realizaron con la participación de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) a través de la Policía de Investigación (PDI). Además, en distintas intervenciones se contó con el acompañamiento y participación de instancias como Coordinación General a la Movilidad Humana (CGAMH), la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos (IESIDH), la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y la Brigada de Vigilancia Animal.

En un comunicado, la dependencia indicó que las autoridades realizaron diligencias de resguardo y seguimiento jurídico en inmuebles donde se detectó el quebrantamiento de sellos o intentos de reocupación, con el objetivo de preservar la custodia de los espacios mientras continúan las investigaciones correspondientes y se determinan las responsabilidades legales.

El Gabinete contra Despojos se puso en marcha en abril del año pasado, como parte de una serie de medidas que anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para combatir este delito.

Gabinete contra Despojos interviene en 13 casos en CDMX en la última semana (15/03/2026). Foto: Especial

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